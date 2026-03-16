Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün hangi maçlar var? 16 Mart Pazartesi maç programı

15:1416/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Trendyol 1. Lig başta olmak üzere, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve TFF 2. Lig’de futbol heyecanı yaşanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 16 Mart Pazartesi bugün oynanacak maçlar.

Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol 1. Lig’de Bodrumspor, sahasında Boluspor’u ağırlarken, Esenler Erokspor deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga’da Rayo Vallecano ile Levante kozlarını paylaşacak. 16 Mart Pazartesi maç programı futbol tutkunlarını bekliyor.

Bugün hangi maçlar var?

13:30 Bandırmaspor - Iğdırspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

13:30 Şanlıurfaspor - Altınordu TFF 2. Lig Bi Kanal

13:30 Karaman FK - Batman Petrol TFF 2. Lig Sıfır TV

16:00 Çorum FK - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:00 Bodrumspor - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

22:30 Albacete - Las Palmas İspanya La Liga 2 S Sport Plus Tivibu Spor 1

23:00 Brentford - Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

23:00 Rayo Vallecano - Levante İspanya La Liga S Sport

#bandırmaspor
#iğdır fk
#İngiltere Premier Lig
#İspanya La Liga
15 Temmuz
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
