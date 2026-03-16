Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıyı şaşırttı: Büyük yükseliş mi geliyor? İşte güncel gram altın fiyatı ve uzman yorumları

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin küresel piyasaları sarsmasıyla petrol fiyatları yükselirken, altın ve gümüşte kısa süreli geri çekilme dikkat çekti. Uzmanlar, değerli metallerde görülen bu düşüşün kalıcı olmayabileceğini ve jeopolitik risklerin devam etmesi halinde altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini değerlendiriyor. Peki ons altın 10 bin doları görür mü? Gram altın fiyatlarında yükseliş bekleniyor mu? İşte uzmanından değerlendirmeler ve 16 Mart 2026 güncel altın fiyatları.
Orta Doğu’da artan İsrail-ABD-İran gerilimi küresel finans piyasalarında belirsizliği artırırken, altın fiyatları ve gümüş fiyatları yatırımcıların yakından takip ettiği varlıklar arasında yer almaya devam ediyor. Enerji arzına yönelik riskler petrol fiyatlarını yukarı çekerken, değerli metallerde yaşanan kısa vadeli geri çekilme piyasalarda dikkat çekici bir tablo oluşturdu.
Savaşın ilk günlerinde ons altın yaklaşık 5 bin 200 dolar seviyelerinde işlem görürken, son günlerde 5 bin doların altına geriledi. Benzer şekilde gümüş de yükselişin ardından geri çekilerek 26,79 dolar seviyesine kadar indi. Petrol fiyatlarının hızla yükseldiği bir ortamda altın ve gümüşte görülen bu düşüş, yatırımcıların piyasalardaki yönü yeniden değerlendirmesine neden oldu.
Kısa süreli geri çekilme yeniden fiyatlama olarak görülüyor
DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, jeopolitik gerilimlerin arttığı dönemlerde değerli metallerde benzer fiyat hareketlerinin yaşanabildiğine dikkat çekti. Kitiş’e göre altın ve gümüşteki düşüş, piyasanın yeniden denge arayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu tür geri çekilmelerin çoğu zaman daha güçlü bir yükseliş öncesinde ortaya çıkabildiğini ifade eden Kitiş, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olması gerektiğini söyledi.
Enerji piyasalarında Hürmüz Boğazı riski
Enerji piyasalarında ise riskin daha belirgin olduğu bir dönem yaşanıyor. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapanma ihtimali ve Körfez bölgesindeki güvenlik riskleri, küresel petrol arzı açısından kritik başlıklar arasında gösteriliyor. Uluslararası ekonomi çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde, enerji arzında yaşanabilecek olası bir krizin dünya ekonomisini yeni bir resesyon sürecine sürükleyebileceği uyarısı yapılıyor.
Kitiş, enerji fiyatlarındaki hızlı yükselişin küresel ekonomi için önemli bir kırılganlık oluşturduğunu belirterek, enerji krizinin yalnızca fiyat artışı anlamına gelmediğini; aynı zamanda ekonomik büyümenin yavaşlaması ve küresel ölçekte daralma riskinin de gündeme gelebileceğini ifade etti.
Petrodolar sistemi yeniden gündemde
Uzmanlar, 1970’li yıllarda altın standardından petrodolar sistemine geçişle şekillenen küresel finans düzeninin son dönemde yeniden tartışıldığını belirtiyor. Enerji ticaretinde dolar dışındaki para birimlerinin konuşulması, finans sisteminde yeni kırılmaların habercisi olarak değerlendiriliyor.
İran’ın enerji taşımacılığında yuan ile ödeme yapan gemilere geçiş kolaylığı sağlaması, enerji ticaretinde alternatif ödeme yöntemlerinin güç kazanabileceğine işaret eden gelişmeler arasında yer alıyor. Uluslararası siyasetteki değişen dengeler ve bazı küresel kurumların etkisinin zayıflaması da mevcut ekonomik düzenin sorgulanmasına yol açan faktörler arasında gösteriliyor.
Altın için 10 bin dolar ihtimali
Küresel borçluluk seviyelerinin yükselmesi, merkez bankalarının para politikaları ve artan jeopolitik riskler altının finans sistemindeki rolünü yeniden öne çıkarıyor. Birçok ülkenin rezervlerinde altının payını artırması da bu eğilimi destekleyen gelişmeler arasında değerlendiriliyor.
Kitiş, küresel para sistemindeki dönüşüm ve jeopolitik risklerin sürmesi halinde altının ons fiyatında çok daha yüksek seviyelerin konuşulabileceğini belirterek, yıl sonuna doğru 10 bin dolar seviyesinin artık piyasalarda tamamen dışlanan bir senaryo olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.
Altın fiyatlarında son durum - 16 Mart
16 Mart itibarıyla Türkiye’de altın piyasasında satış fiyatları şu şekilde oluştu:
Gram altın: 7.100 TL
Çeyrek altın: 11.818 TL
Yarım altın: 23.629 TL
Cumhuriyet altını: 47.071 TL
22 ayar bilezik: 6.578 TL
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) ise standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 7 milyon 172 bin liraya geriledi. Gün içinde en düşük 7 milyon 127 bin lira, en yüksek ise 7 milyon 310 bin lira seviyeleri görüldü. Böylece kilogram fiyatı önceki güne göre yüzde 1,9 düşüş kaydetti.
Altın piyasasında toplam işlem hacmi 13,9 milyar lira, işlem miktarı ise 1955 kilogram olarak gerçekleşti. Gün içinde en fazla işlem yapan kurumlar arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası ve NMGlobal Kıymetli Madenler yer aldı.