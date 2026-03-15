Öğretmen seminerleri ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2026 MEB 2.ara tatil öğretmen seminer takvimi

Türkiye’de milyonlarca öğrenci ve öğretmeni ilgilendiren 2026 öğretmen seminerleri için beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. MEB tarafından yayımlanan duyuruya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatili mesleki çalışma programı mart ayında çevrim içi olarak yapılacak. Öğretmenler seminerlerini Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden tamamlayacak.

Ara tatil seminerleri mart ayında yapılacak

MEB’in açıklamasına göre Türkiye genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin mesleki çalışmaları 16 Mart 2026 Pazartesi ile 19 Mart 2026 Perşembe tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreç, 2026 ikinci dönem ara tatili haftasıyla aynı döneme denk geliyor.

Seminerler yüz yüze değil, uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak. Böylece öğretmenler bulundukları yerden sisteme giriş yaparak mesleki gelişim programlarını tamamlayabilecek.

Seminer ÖBA platformu üzerinden takip edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı takvime göre öğretmenler, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yayımlanan eğitim içeriklerini izleyerek mesleki çalışma yükümlülüklerini yerine getirecek.

Program kapsamında yer alan “Yapay Zekâ Çağında Eğitim ve Yenilik Semineri”, 16 Mart 2026 saat 08.00’den itibaren erişime açılacak. Eğitim içeriği 22 Mart 2026 Pazar günü saat 23.59’a kadar platformda yayında kalacak.

Bu süre içinde semineri tamamlayan öğretmenler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatili mesleki çalışmalarını yerine getirmiş sayılacak.

Bakan Tekin: Seminerler online yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce katıldığı bir televizyon programında öğretmenlerin seminer dönemine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Tekin, Ramazan Bayramı ile ara tatilin aynı döneme denk gelmesi nedeniyle seminerlerin uzaktan yapılacağını ifade etmişti.