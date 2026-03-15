İstanbul baraj doluluk oranı 15 Mart: İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde kaç? İstanbul’un su kaynaklarında son durum

20:1515/03/2026, Pazar
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 15 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını paylaştı. Açıklanan verilere göre İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 45,93 seviyesinde ölçüldü. Megakente içme suyu sağlayan 10 barajdan üçünde doluluk oranı yüzde 60’ın üzerine çıkarken bazı barajlarda seviyenin yüzde 30 civarında kaldığı görüldü.

İstanbul baraj doluluk oranı, megakentin su kaynaklarının durumu açısından yakından takip ediliyor. İSKİ tarafından 15 Mart 2026 Pazar günü paylaşılan güncel verilere göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 45,93 olarak kaydedildi. İstanbul’a içme suyu sağlayan barajların seviyeleri günlük olarak kamuoyuna duyurulurken vatandaşlar da barajlardaki son durumu yakından izliyor.

İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı - 15 Mart 2026

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin resmi verileri doğrultusunda megakente su sağlayan 10 barajın doluluk seviyeleri netleşti. Açıklanan rakamlara göre bazı barajlarda su seviyesi yüzde 60’ın üzerine çıkarken, bazı barajlarda oran yüzde 30 civarında seyrediyor. Bu veriler, İstanbul’un içme suyu rezervlerinin mevcut durumunu ortaya koyuyor.

İstanbul barajlarında öne çıkan doluluk seviyeleri

İSKİ’nin yayımladığı tabloya göre baraj bazında doluluk oranları şöyle ölçüldü:

Ömerli Barajı: %66,77

Darlık Barajı: %61,29

Elmalı Barajı: %85,58

Terkos Barajı: %29,41

Alibey Barajı: %35,30

Büyükçekmece Barajı: %34,71

Sazlıdere Barajı: %29,22

Istrancalar Barajı: %29,71

Kazandere Barajı: %54,62

Pabuçdere Barajı: %29,19

İstanbul’un içme suyu kaynakları yakından izleniyor

İstanbul’un içme suyu ihtiyacı büyük ölçüde bu barajlardan karşılanıyor. İSKİ, su rezervlerindeki değişimi takip edebilmek için baraj doluluk oranlarını her gün resmi internet sitesi üzerinden yayımlamaya devam ediyor. Açıklanan veriler, özellikle yağış durumuna bağlı olarak İstanbul’un su kaynaklarının güncel durumunu ortaya koyuyor.

