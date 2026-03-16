Kadir Gecesi, manevi coşkunun zirveye ulaştığı, "bin aydan daha hayırlı" olan o müstesna gece. Bu geceyi camilerde omuz omuza, huşu içinde karşılamak isteyenler için Teravih namazı, gecenin en önemli başlangıç durağıdır. 16 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün yatsı ezanı saat kaçta, teravih kaçta kılınacak? İşte teravih namazıve yatsı ezanı vakitleri.
Kadir Gecesi Teravih Namazı Vakitleri 2026
Teravih namazı, yatsı namazının ardından kılınan bir sünnet-i müekkede namazıdır. Kadir Gecesi özelinde vakitler şehirlere göre değişkenlik gösterse de genel kural şudur:
Başlangıç: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan hemen sonra başlar.
Bitiş: Vitir namazı ile sona erer.
Ezan Saatleri: Bulunduğunuz ilin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen yatsı ezanı saati, Teravih vaktinin de habercisidir.
16 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün yatsı ezanı saat kaçta, teravih kaçta kılınacak?
16 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir'de yatsı ezanı saatleri şöyle:
İstanbul: 20.37
Ankara: 20.21
İzmir:20.42
TERAVİH NAMAZI KADİR GECESİ NAMAZI YERİNE GEÇER Mİ?
Kadir Gecesi'nde teravih namazı, Kadir Gecesi namazı olarak da anılmaz. Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul edilir ve bu gece özel dualar ve ibadetler yapılır. Teravih namazı, Kadir Gecesi'nde de sünnet olarak kılınır, ancak Kadir Gecesi'nin özel ibadetlerini yerine getirmek için ek dualar ve okumalar da yapılabilir
TERAVİH NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
İmama uyarak kılınacaksa euzu besmele çekerek “Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya uydum imama” denilir. Ferdi olarak kılınacaksa “Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya" denilir.
TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?
Teravih namazı, genellikle yirmi rekat olarak kılınır. Bu namaz, ikişer veya dörder rekat olarak selam verilerek kılınabilir. Kadir Gecesi'nde de teravih namazı aynı şekilde kılınır.
KADİR GECESİ'NDE OKUNACAK DUALAR
Kadir Gecesi’nde en faziletli dua, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in öğrettiği şu duadır:
"Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet."
TERAVİH NE DEMEK?
Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih dinî bir terim olarak Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.