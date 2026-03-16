Ramazan Bayramı’na günler kala hava durumuna ilişkin yeni tahminler paylaşıldı. Mevsim normallerindeki sıcaklıkların perşembeden itibaren düşmesi beklenirken, arefe günü başlayacak yağışların bayram boyunca ülke genelinde etkili olabileceği belirtiliyor. Bayramda hangi ildehava nasıl olacak? 19-22 Mart 2026 Ramazan Bayramı ve arefe günü il il hava durumu tahmini.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada yurdun doğusunda kar yağışı uyarısında bulunurken, arife günü ve bayramın ilk gününde ise Antalya dahil yurt genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor
ARİFE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? (19 MART PERŞEMBE)
Bayram hazırlıklarının ve yolculukların zirveye ulaştığı Arife günü, Türkiye'nin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul, İzmir, Bursa gibi Batı illerinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.
Ancak haritadaki yeşil alanların genişlemesiyle birlikte Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yer yer hafif sağanak geçişleri görülebilir. Yolculuğa çıkacaklar için Marmara ve Ege'de görüşü engelleyecek bir durum bulunmazken, İç Anadolu'da yer yer puslu bir sabah yaşanabilir.
BAYRAMIN 1. GÜNÜ HAVA NASIL? (20 MART CUMA)
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde tablo biraz daha netleşiyor. MGM verilerine göre, bayram namazı ve ziyaretlerin yapılacağı 20 Mart Cuma günü yurdun batısında bahar havası yaşanırken, doğusunda kış etkilerini sürdürecek.
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere batı ve iç bölgelerde parçalı bulutlu, güneşin yer yer yüzünü gösterdiği ılık bir bayram günü bekleniyor. Sıcaklıkların İstanbul'da 15-17°C, Ankara'da 14-16°C civarında olması öngörülüyor. Bayramın ilk günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışlı hava etkili olmaya devam edecek. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Akdeniz genelinde az bulutlu ve açık, tam bir bayram havası hakim olacak; sıcaklıklar 20°C'nin üzerine çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haritalı değerlendirmesinde, yağış beklenen günler ve iller tek tek işaretlendi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği, perşembe günü ise batı kesimlerden başlayarak düşeceği tahmin ediliyor.” ifadelerine yer verildi.
Yeni hafta serin hava ile başlayacak
Bugün İstanbul çoğunlukla bulutlu ve 10 derece olacak. Ankara’da parçalı bulutlu hava beklenirken sıcaklık 14 derece civarında. İzmir 17, Bursa 13 ve Antalya 20 derece olacak.
Marmara Bölgesi genelinde hava bulutlu, karayel hafif esecek. Sıcaklıkların 10-13 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesi’nde özellikle Sivas çevresi daha bulutlu. Eskişehir 14, Konya 15, Sivas ise 10 derece civarında olacak.
Ege Bölgesi’nde Aydın ve Muğla çevresi bulutlu, rüzgar hafif esecek. Manisa 15, Muğla 17, Denizli ise 19 derece olacak.
Akdeniz Bölgesi’nde yağışlar zayıflarken bulutluluk devam edecek. Adana’da sıcaklık 20, Hatay’da 17 derece olacak.
Karadeniz Bölgesi genelinde bulutlu hava etkili. Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevresinde yağış bekleniyor. Bolu 10, Samsun ise 12 derece olacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağmurun etkisi azalıyor. Doğu kesimlerde ise Erzurum ve Kars’ta kar, Hakkari ile Van çevresinde sulu kar bekleniyor. Erzurum’da sıcaklık 5, Diyarbakır’da ise 14 derece olacak.
METEOROLOJİ'DEN BAYRAM UYARILARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda bayram süresince dikkat edilmesi gereken üç ana unsur öne çıkıyor:
Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bayram ziyaretleri için bu bölgeleri kullananların çok dikkatli olması gerekiyor.
Toz Taşınımı
Bayramın ilk günlerinde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde Suriye üzerinden gelecek toz taşınımı görülebilir. Bu durum hava kalitesinde düşüşe ve görüş mesafesinde azalmaya neden olabilir.
14-15 Mart tarihlerinde başlayan ve bayram haftasına sarkan toz taşınımı hattı, İç Anadolu'nun doğusundan Güneydoğu'ya doğru bir koridor oluşturuyor. Özellikle bayram yolculuklarında sürücülerin ani fırtına ve toz bulutlarına karşı tetikte olması tavsiye ediliyor.