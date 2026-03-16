İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere batı ve iç bölgelerde parçalı bulutlu, güneşin yer yer yüzünü gösterdiği ılık bir bayram günü bekleniyor. Sıcaklıkların İstanbul'da 15-17°C, Ankara'da 14-16°C civarında olması öngörülüyor. Bayramın ilk günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışlı hava etkili olmaya devam edecek. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Akdeniz genelinde az bulutlu ve açık, tam bir bayram havası hakim olacak; sıcaklıklar 20°C'nin üzerine çıkacak.