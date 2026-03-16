TOKİ tarafından başvurusu toplanan Mersin Mut 400/250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 320 adet ve 3+1 nitelikli 84 adet konut olmak üzere toplam 404 adet konut arasından konut belirleme kurası çekilecek. Kura çekilişi 17 Mart Salı günü saat 14:00’da TOKİ tarafından yapılacak. İşte, TOKİ Mersin Mut sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Mersin Mut 400/ 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Mersin İli Mut İlçesi Deveci Mahallesi 404 Konut Projesi’nde 2+1 tipi 320 adet konut, 3+1 tipi 84 adet konut olmak üzere toplam 404 konut için gerçekleştirilecek “Konut Belirleme Kurası” 17 Mart 2026, Saat 14.00’da TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılacak.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 24 Mart 2026 – 10 Nisan 2026 tarihleri arasında temerküz şube olan T. Halk Bankası A.Ş. Mut / Mersin şubesinde imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
İlk taksit ödemesi, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.