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Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tesbih namazı kılınışı, okunacak dualar

Üç ayların manevi bereketinden faydalanmak isteyen inananlar regaib kandilinde dua ve namaz ibadetleri ile idrak ediyor. Üç ayların ilk kandili olan Regaib gecesi bu gece idrak edilecek. Peygamberimiz S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Regaip Gecesi'nde kılınabilecek namazlar arasında bulunuyor. Peki, tesbih namazı kılınışı nasıldır? Tesbih namazı kaç rekattır? Tesbih namazı hükmü nedir, farz mıdır, vacip midir? İşte detaylar...

11:22 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Tesbih namazı kılınışı

Tesbih namazı kılınışı

Tesbih namazı kılınışı, Regaip Geces'ine yaklaşılmasıyla beraber araştırılan konular arasında bulunuyor. Tesbih namazının nasıl kılınacağı ile ilgili detaylar Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Peki tesbih namazı nasıl kılınır?

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Tesbih namazı dört rekattır.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesindeki bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır:

"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz. (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31)

TESBİH NAMAZINDA SEHİV SECDESİ NASIL YAPILIR?

Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz. (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361

TESBİH NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

TESBİH NAMAZI CEMAATLE Mİ KILINIR, TEK Mİ KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alan 'Namaz Rehberi' eserine göre, aslolan, herkesin bu namazı tek başına kılmasıdır.

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#regaib gecesi
42 dakika önce
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Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tesbih namazı kılınışı, okunacak dualar
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