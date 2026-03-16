İslam âlemi için manevi derinliğin zirve noktası, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olduğu bizzat ilahi müjdeyle bildirilen Kadir Gecesi, 2026 yılında Ramazan ayının kalbinde bizi bekliyor. Bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir gecesi bugün mü, ne zaman 2026? Bugün Ramazan'ın 27'si mi, kandil mi? İşte Diyanet Kadir gecesi tarihi ve önemi.

1 /14 Kadir Gecesi Bugün Mü? (16 Mart 2026) Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine ve İslam dünyasındaki genel kabule göre; Kadir Gecesi bugün, yani 16 Mart 2026 Pazartesi gününü Salı'ya bağlayan gece idrak ediliyor.

2 /14 Ramazan’ın 27. gecesi olarak belirlenen bu özel zaman dilimi, manevi bir arınma ve dua kapılarının sonuna kadar açıldığı müstesna bir fırsat sunuyor.

3 /14 İslam alimleri, Kadir Gecesi'nin gizlenmesindeki hikmetin Ramazan'ın her gecesini "Kadir" bilerek değerlendirmek olduğunu belirtirler. Ancak 27. gece, ümmetin büyük bir çoğunluğunun aynı duygularla semaya el açtığı, kolektif bir dua ikliminin oluştuğu en güçlü tarihtir.

4 /14 Kadir Gecesi'nin Önemi ve Anlamı Kadir Gecesi, sadece bir tarih değil; insanlığın hidayet rehberiyle buluştuğu bir başlangıçtır. Kadr Suresi'nde de belirtildiği üzere, bu gece melekler ve Cebrail (a.s) yeryüzüne iner ve gün ağarana kadar esenlik (selamet) her yeri kaplar.

5 /14 Vahyin Başlangıcı Kur’an'ın ilk ayetleri bu gece nazil olmaya başlamıştır.

6 /14 Manevi Ömür Bir gecelik ibadetin, yaklaşık 83 yıllık bir ömre (bin aya) bedel sevap kazandırabileceği müjdelenmiştir.

7 /14 Af ve Mağfiret Fırsatı Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v), bu geceyi inanarak ve sevabını Allah'tan umarak ihya edenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağını müjdelemiştir.

8 /14 Kadir Gecesi Nasıl Değerlendirilmeli? Kadir Gecesi'nin ruhuna uygun bir şekilde geçirilmesi için şu adımlar önerilir:

9 /14 Kur'an ile Buluşmak: Gecenin anlamı olan Kur'an-ı Kerim'i okumak, dinlemek ve ayetlerin mesajları üzerine tefekkür etmek.

10 /14 Tövbe ve İstiğfar: Geçmiş hatalar için içtenlikle af dilemek.

11 /14 Dua Etmek: Peygamber Efendimizin Hz. Ayşe'ye tavsiye ettiği şu duayı sıkça tekrarlamak: "Allah'ım! Sen affedicisin, kerem sahibisin, affetmeyi seversin; beni de affet."

12 /14 Namaz ve Zikir: Kaza namazları kılmak, tesbih çekmek ve salavat getirmek.

13 /14 Paylaşmak ve İyilik: İhtiyaç sahiplerine el uzatmak, gönül almak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek.