Süper Lig’de şampiyon kim olacak? İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un kalan maçları

Süper Lig’de şampiyon kim olacak? İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un kalan maçları

22:0515/03/2026, Pazar
G: 15/03/2026, Pazar
Trendyol Süper Lig’de son 8 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı yeniden şekilleniyor. Galatasaray puan farkını 7’ye çıkararak zirvede avantaj yakalarken, Fenerbahçe ile Trabzonspor aynı puanda takibini sürdürüyor. Ligin kaderini ise önümüzdeki haftalarda oynanacak kritik derbiler ve zirve yarışındaki doğrudan karşılaşmalar belirleyecek. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kalan maçları.

Trendyol Süper Lig’de sezonun son bölümüne girilirken şampiyonluk mücadelesi üç büyük takım arasında yoğunlaştı. Lider Galatasaray 64 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe ve Trabzonspor 57’şer puanla takipte bulunuyor. Ligde kalan 8 hafta, özellikle üst sıralardaki ekiplerin birbirleriyle oynayacağı kritik karşılaşmalar nedeniyle yarışın kaderini belirleyecek.

Galatasaray avantajlı giriyor

Sarı-kırmızılı ekip, son haftalara en avantajlı giren takım konumunda. Galatasaray kalan haftalarda Göztepe, Trabzonspor, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Samsunspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa ile karşılaşacak. Özellikle Trabzonspor deplasmanı ve Fenerbahçe derbisi, şampiyonluk yarışının en kritik eşikleri arasında gösteriliyor.

Fenerbahçe derbilerle kaderini belirleyecek

57 puanlı Fenerbahçe ise sezonun kalan bölümünde zorlu bir fikstürle karşı karşıya. Sarı-lacivertliler Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor ve Eyüpspor ile mücadele edecek. Kadıköy’de oynanacak Beşiktaş derbisi ve deplasmandaki Galatasaray karşılaşması, Fenerbahçe’nin şampiyonluk iddiası açısından belirleyici olacak.

Trabzonspor yarışta iddiasını sürdürüyor

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor da 57 puanla zirve takibini sürdürüyor. Bordo-mavililer Eyüpspor, Galatasaray, Alanyaspor, Başakşehir, Konyaspor, Göztepe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Trabzonspor’un Galatasaray ve Beşiktaş ile oynayacağı kritik maçlar, hem kendi hedefi hem de ligdeki şampiyonluk dengesini doğrudan etkileyebilir.

Derbiler şampiyonu belirleyebilir

Ligde son haftalara girilirken Galatasaray-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmaları şampiyonluk yarışının kilit maçları olarak öne çıkıyor. Üç takımın da zirve mücadelesini sürdürmesi, Trendyol Süper Lig’de sezonun final haftalarının yüksek rekabet içinde geçeceğine işaret ediyor.


Galatasaray – kalan maçlar


27. hafta: Göztepe – Galatasaray


28. hafta: Trabzonspor – Galatasaray


29. hafta: Galatasaray – Kocaelispor


30. hafta: Gençlerbirliği – Galatasaray


31. hafta: Galatasaray – Fenerbahçe


32. hafta: Samsunspor – Galatasaray


33. hafta: Galatasaray – Antalyaspor


34. hafta: Kasımpaşa – Galatasaray



Fenerbahçe – kalan maçlar


27. hafta: Fenerbahçe – Gaziantep FK


28. hafta: Fenerbahçe – Beşiktaş


29. hafta:Kayserispor – Fenerbahçe


30. hafta:Fenerbahçe – Çaykur Rizespor


31. hafta: Galatasaray – Fenerbahçe


32. hafta: Fenerbahçe – Başakşehir


33. hafta: Konyaspor – Fenerbahçe


34. hafta: Fenerbahçe – Eyüpspor



Beşiktaş – kalan maçlar


27. hafta: Gençlerbirliği – Beşiktaş


28. hafta: Beşiktaş – Kasımpaşa


29. hafta: Fenerbahçe – Beşiktaş


30. hafta: Beşiktaş – Antalyaspor


31. hafta: Samsunspor – Beşiktaş


32. hafta: Beşiktaş – Karagümrük


33. hafta: Gaziantep FK – Beşiktaş


34. hafta:Beşiktaş – Trabzonspor


35. hafta: Çaykur Rizespor – Beşiktaş



Trabzonspor – kalan maçlar


27. hafta: Eyüpspor – Trabzonspor


28. hafta: Trabzonspor – Galatasaray


29. hafta: Alanyaspor – Trabzonspor


30. hafta: Trabzonspor – Başakşehir


31. hafta: Konyaspor – Trabzonspor


32. hafta: Trabzonspor – Göztepe


33. hafta: Beşiktaş – Trabzonspor


34. hafta: Trabzonspor – Gençlerbirliği


#süper lig
#trendyol süper lig
#şampiyonluk yarışı
#galatasaray
#fenerbahçe
#beşiktaş
#trabzonspor
#puan durumu
#fikstür
#zirve yarışı
#derbi
#Galatasaray'ın kalan maçları
#Fenerbahçe'nin kalan maçları
#Trabzonspor'un kalan maçları
#Beşiktaş'ın kalan maçları
