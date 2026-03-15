Süper Lig’de şampiyon kim olacak? İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un kalan maçları

Trendyol Süper Lig’de son 8 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı yeniden şekilleniyor. Galatasaray puan farkını 7’ye çıkararak zirvede avantaj yakalarken, Fenerbahçe ile Trabzonspor aynı puanda takibini sürdürüyor. Ligin kaderini ise önümüzdeki haftalarda oynanacak kritik derbiler ve zirve yarışındaki doğrudan karşılaşmalar belirleyecek. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kalan maçları.
Trendyol Süper Lig’de sezonun son bölümüne girilirken şampiyonluk mücadelesi üç büyük takım arasında yoğunlaştı. Lider Galatasaray 64 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe ve Trabzonspor 57’şer puanla takipte bulunuyor. Ligde kalan 8 hafta, özellikle üst sıralardaki ekiplerin birbirleriyle oynayacağı kritik karşılaşmalar nedeniyle yarışın kaderini belirleyecek.
Galatasaray avantajlı giriyor
Sarı-kırmızılı ekip, son haftalara en avantajlı giren takım konumunda. Galatasaray kalan haftalarda Göztepe, Trabzonspor, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Samsunspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa ile karşılaşacak. Özellikle Trabzonspor deplasmanı ve Fenerbahçe derbisi, şampiyonluk yarışının en kritik eşikleri arasında gösteriliyor.
Fenerbahçe derbilerle kaderini belirleyecek
57 puanlı Fenerbahçe ise sezonun kalan bölümünde zorlu bir fikstürle karşı karşıya. Sarı-lacivertliler Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor ve Eyüpspor ile mücadele edecek. Kadıköy’de oynanacak Beşiktaş derbisi ve deplasmandaki Galatasaray karşılaşması, Fenerbahçe’nin şampiyonluk iddiası açısından belirleyici olacak.
Trabzonspor yarışta iddiasını sürdürüyor
Karadeniz temsilcisi Trabzonspor da 57 puanla zirve takibini sürdürüyor. Bordo-mavililer Eyüpspor, Galatasaray, Alanyaspor, Başakşehir, Konyaspor, Göztepe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Trabzonspor’un Galatasaray ve Beşiktaş ile oynayacağı kritik maçlar, hem kendi hedefi hem de ligdeki şampiyonluk dengesini doğrudan etkileyebilir.
Derbiler şampiyonu belirleyebilir
Ligde son haftalara girilirken Galatasaray-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmaları şampiyonluk yarışının kilit maçları olarak öne çıkıyor. Üç takımın da zirve mücadelesini sürdürmesi, Trendyol Süper Lig’de sezonun final haftalarının yüksek rekabet içinde geçeceğine işaret ediyor.
Galatasaray – kalan maçlar
27. hafta: Göztepe – Galatasaray
28. hafta: Trabzonspor – Galatasaray
29. hafta: Galatasaray – Kocaelispor
30. hafta: Gençlerbirliği – Galatasaray
31. hafta: Galatasaray – Fenerbahçe
32. hafta: Samsunspor – Galatasaray
33. hafta: Galatasaray – Antalyaspor
34. hafta: Kasımpaşa – Galatasaray
Fenerbahçe – kalan maçlar
27. hafta: Fenerbahçe – Gaziantep FK
28. hafta: Fenerbahçe – Beşiktaş
29. hafta:Kayserispor – Fenerbahçe
30. hafta:Fenerbahçe – Çaykur Rizespor
31. hafta: Galatasaray – Fenerbahçe
32. hafta: Fenerbahçe – Başakşehir
33. hafta: Konyaspor – Fenerbahçe
34. hafta: Fenerbahçe – Eyüpspor
Beşiktaş – kalan maçlar
27. hafta: Gençlerbirliği – Beşiktaş
28. hafta: Beşiktaş – Kasımpaşa
29. hafta: Fenerbahçe – Beşiktaş
30. hafta: Beşiktaş – Antalyaspor
31. hafta: Samsunspor – Beşiktaş
32. hafta: Beşiktaş – Karagümrük
33. hafta: Gaziantep FK – Beşiktaş
34. hafta:Beşiktaş – Trabzonspor
35. hafta: Çaykur Rizespor – Beşiktaş
Trabzonspor – kalan maçlar
27. hafta: Eyüpspor – Trabzonspor
28. hafta: Trabzonspor – Galatasaray
29. hafta: Alanyaspor – Trabzonspor
30. hafta: Trabzonspor – Başakşehir
31. hafta: Konyaspor – Trabzonspor
32. hafta: Trabzonspor – Göztepe
33. hafta: Beşiktaş – Trabzonspor
34. hafta: Trabzonspor – Gençlerbirliği