İstanbul’da bugün iftar saat kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor? 15 Mart 2026 İstanbul iftar vakti

İstanbul’da Ramazan ayı boyunca milyonlarca kişi günlük ibadet düzenini imsakiye saatlerine göre planlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan takvimine göre 15 Mart 2026 Pazar günü İstanbul’da iftar saati 19.17 olarak belirlendi. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar sofralarında bir araya gelecek.

İstanbul’da sahur vakti ve imsak saati

Diyanet imsakiye takvimi nasıl takip ediliyor

Her yıl olduğu gibi 2026 Ramazan ayı için de Türkiye genelindeki sahur ve iftar vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye üzerinden duyuruluyor. Türkiye’nin 81 ilinde yaşayan vatandaşlar, bulundukları şehre ait güncel imsak ve iftar saatlerini bu takvim aracılığıyla takip edebiliyor.

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026

19 Şubat 2026: İmsak 06.22 | Sabah 07.47 | Öğle 13.23 | İkindi 16.20 | Akşam 18.49 | Yatsı 20.09

20 Şubat 2026: İmsak 06.20 | Sabah 07.45 | Öğle 13.23 | İkindi 16.21 | Akşam 18.51 | Yatsı 20.10

21 Şubat 2026: İmsak 06.19 | Sabah 07.44 | Öğle 13.23 | İkindi 16.21 | Akşam 18.52 | Yatsı 20.11

22 Şubat 2026: İmsak 06.18 | Sabah 07.42 | Öğle 13.23 | İkindi 16.22 | Akşam 18.53 | Yatsı 20.12

23 Şubat 2026: İmsak 06.16 | Sabah 07.41 | Öğle 13.22 | İkindi 16.23 | Akşam 18.54 | Yatsı 20.13

24 Şubat 2026: İmsak 06.15 | Sabah 07.39 | Öğle 13.22 | İkindi 16.24 | Akşam 18.55 | Yatsı 20.15

25 Şubat 2026: İmsak 06.13 | Sabah 07.38 | Öğle 13.22 | İkindi 16.25 | Akşam 18.56 | Yatsı 20.16

26 Şubat 2026: İmsak 06.12 | Sabah 07.36 | Öğle 13.22 | İkindi 16.26 | Akşam 18.58 | Yatsı 20.17

27 Şubat 2026: İmsak 06.11 | Sabah 07.35 | Öğle 13.22 | İkindi 16.26 | Akşam 18.59 | Yatsı 20.18

28 Şubat 2026: İmsak 06.09 | Sabah 07.33 | Öğle 13.22 | İkindi 16.27 | Akşam 19.00 | Yatsı 20.19

1 Mart 2026: İmsak 06.08 | Sabah 07.32 | Öğle 13.22 | İkindi 16.28 | Akşam 19.01 | Yatsı 20.20

2 Mart 2026: İmsak 06.06 | Sabah 07.30 | Öğle 13.21 | İkindi 16.29 | Akşam 19.02 | Yatsı 20.21

3 Mart 2026: İmsak 06.05 | Sabah 07.29 | Öğle 13.21 | İkindi 16.30 | Akşam 19.03 | Yatsı 20.22

4 Mart 2026: İmsak 06.03 | Sabah 07.27 | Öğle 13.21 | İkindi 16.30 | Akşam 19.05 | Yatsı 20.24

5 Mart 2026: İmsak 06.01 | Sabah 07.26 | Öğle 13.21 | İkindi 16.31 | Akşam 19.06 | Yatsı 20.25

6 Mart 2026: İmsak 06.00 | Sabah 07.24 | Öğle 13.20 | İkindi 16.32 | Akşam 19.07 | Yatsı 20.26

7 Mart 2026: İmsak 05.58 | Sabah 07.23 | Öğle 13.20 | İkindi 16.32 | Akşam 19.08 | Yatsı 20.27

8 Mart 2026: İmsak 05.57 | Sabah 07.21 | Öğle 13.20 | İkindi 16.33 | Akşam 19.09 | Yatsı 20.28

9 Mart 2026: İmsak 05.55 | Sabah 07.19 | Öğle 13.20 | İkindi 16.34 | Akşam 19.10 | Yatsı 20.29

10 Mart 2026: İmsak 05.53 | Sabah 07.18 | Öğle 13.19 | İkindi 16.34 | Akşam 19.11 | Yatsı 20.30

11 Mart 2026: İmsak 05.52 | Sabah 07.16 | Öğle 13.19 | İkindi 16.35 | Akşam 19.12 | Yatsı 20.31

12 Mart 2026: İmsak 05.50 | Sabah 07.14 | Öğle 13.19 | İkindi 16.36 | Akşam 19.14 | Yatsı 20.33

13 Mart 2026: İmsak 05.48 | Sabah 07.13 | Öğle 13.19 | İkindi 16.36 | Akşam 19.15 | Yatsı 20.34

14 Mart 2026: İmsak 05.47 | Sabah 07.11 | Öğle 13.18 | İkindi 16.37 | Akşam 19.16 | Yatsı 20.35

15 Mart 2026: İmsak 05.45 | Sabah 07.09 | Öğle 13.18 | İkindi 16.38 | Akşam 19.17 | Yatsı 20.36

16 Mart 2026: İmsak 05.43 | Sabah 07.08 | Öğle 13.18 | İkindi 16.38 | Akşam 19.18 | Yatsı 20.37

17 Mart 2026: İmsak 05.41 | Sabah 07.06 | Öğle 13.18 | İkindi 16.39 | Akşam 19.19 | Yatsı 20.38

18 Mart 2026: İmsak 05.40 | Sabah 07.04 | Öğle 13.17 | İkindi 16.39 | Akşam 19.20 | Yatsı 20.40

19 Mart 2026: İmsak 05.38 | Sabah 07.03 | Öğle 13.17 | İkindi 16.40 | Akşam 19.21 | Yatsı 20.41

Ramazan boyunca vakitler her gün değişiyor