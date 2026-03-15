İstanbul’da bugün iftar saat kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor? 15 Mart 2026 İstanbul iftar vakti

Ramazan ayının manevi atmosferi İstanbul’da hissedilmeye devam ederken, oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 15 Mart 2026 iftar vakti ve sahur saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesine göre İstanbul’da bugün akşam ezanı 19.17’de okunacak. Sahur için imsak vakti ise sabah erken saatlerde sona erdi.
İstanbul’da Ramazan ayı boyunca milyonlarca kişi günlük ibadet düzenini imsakiye saatlerine göre planlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan takvimine göre 15 Mart 2026 Pazar günü İstanbul’da iftar saati 19.17 olarak belirlendi. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar sofralarında bir araya gelecek.
İstanbul’da sahur vakti ve imsak saati
Diyanet imsakiye takvimi nasıl takip ediliyor
Her yıl olduğu gibi 2026 Ramazan ayı için de Türkiye genelindeki sahur ve iftar vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye üzerinden duyuruluyor. Türkiye’nin 81 ilinde yaşayan vatandaşlar, bulundukları şehre ait güncel imsak ve iftar saatlerini bu takvim aracılığıyla takip edebiliyor.
19 Şubat 2026: İmsak 06.22 | Sabah 07.47 | Öğle 13.23 | İkindi 16.20 | Akşam 18.49 | Yatsı 20.09
20 Şubat 2026: İmsak 06.20 | Sabah 07.45 | Öğle 13.23 | İkindi 16.21 | Akşam 18.51 | Yatsı 20.10
21 Şubat 2026: İmsak 06.19 | Sabah 07.44 | Öğle 13.23 | İkindi 16.21 | Akşam 18.52 | Yatsı 20.11
22 Şubat 2026: İmsak 06.18 | Sabah 07.42 | Öğle 13.23 | İkindi 16.22 | Akşam 18.53 | Yatsı 20.12
23 Şubat 2026: İmsak 06.16 | Sabah 07.41 | Öğle 13.22 | İkindi 16.23 | Akşam 18.54 | Yatsı 20.13
24 Şubat 2026: İmsak 06.15 | Sabah 07.39 | Öğle 13.22 | İkindi 16.24 | Akşam 18.55 | Yatsı 20.15
25 Şubat 2026: İmsak 06.13 | Sabah 07.38 | Öğle 13.22 | İkindi 16.25 | Akşam 18.56 | Yatsı 20.16
26 Şubat 2026: İmsak 06.12 | Sabah 07.36 | Öğle 13.22 | İkindi 16.26 | Akşam 18.58 | Yatsı 20.17
27 Şubat 2026: İmsak 06.11 | Sabah 07.35 | Öğle 13.22 | İkindi 16.26 | Akşam 18.59 | Yatsı 20.18
28 Şubat 2026: İmsak 06.09 | Sabah 07.33 | Öğle 13.22 | İkindi 16.27 | Akşam 19.00 | Yatsı 20.19
1 Mart 2026: İmsak 06.08 | Sabah 07.32 | Öğle 13.22 | İkindi 16.28 | Akşam 19.01 | Yatsı 20.20
2 Mart 2026: İmsak 06.06 | Sabah 07.30 | Öğle 13.21 | İkindi 16.29 | Akşam 19.02 | Yatsı 20.21
3 Mart 2026: İmsak 06.05 | Sabah 07.29 | Öğle 13.21 | İkindi 16.30 | Akşam 19.03 | Yatsı 20.22
4 Mart 2026: İmsak 06.03 | Sabah 07.27 | Öğle 13.21 | İkindi 16.30 | Akşam 19.05 | Yatsı 20.24
5 Mart 2026: İmsak 06.01 | Sabah 07.26 | Öğle 13.21 | İkindi 16.31 | Akşam 19.06 | Yatsı 20.25
6 Mart 2026: İmsak 06.00 | Sabah 07.24 | Öğle 13.20 | İkindi 16.32 | Akşam 19.07 | Yatsı 20.26
7 Mart 2026: İmsak 05.58 | Sabah 07.23 | Öğle 13.20 | İkindi 16.32 | Akşam 19.08 | Yatsı 20.27
8 Mart 2026: İmsak 05.57 | Sabah 07.21 | Öğle 13.20 | İkindi 16.33 | Akşam 19.09 | Yatsı 20.28
9 Mart 2026: İmsak 05.55 | Sabah 07.19 | Öğle 13.20 | İkindi 16.34 | Akşam 19.10 | Yatsı 20.29
10 Mart 2026: İmsak 05.53 | Sabah 07.18 | Öğle 13.19 | İkindi 16.34 | Akşam 19.11 | Yatsı 20.30
11 Mart 2026: İmsak 05.52 | Sabah 07.16 | Öğle 13.19 | İkindi 16.35 | Akşam 19.12 | Yatsı 20.31
12 Mart 2026: İmsak 05.50 | Sabah 07.14 | Öğle 13.19 | İkindi 16.36 | Akşam 19.14 | Yatsı 20.33
13 Mart 2026: İmsak 05.48 | Sabah 07.13 | Öğle 13.19 | İkindi 16.36 | Akşam 19.15 | Yatsı 20.34
14 Mart 2026: İmsak 05.47 | Sabah 07.11 | Öğle 13.18 | İkindi 16.37 | Akşam 19.16 | Yatsı 20.35
15 Mart 2026: İmsak 05.45 | Sabah 07.09 | Öğle 13.18 | İkindi 16.38 | Akşam 19.17 | Yatsı 20.36
16 Mart 2026: İmsak 05.43 | Sabah 07.08 | Öğle 13.18 | İkindi 16.38 | Akşam 19.18 | Yatsı 20.37
17 Mart 2026: İmsak 05.41 | Sabah 07.06 | Öğle 13.18 | İkindi 16.39 | Akşam 19.19 | Yatsı 20.38
18 Mart 2026: İmsak 05.40 | Sabah 07.04 | Öğle 13.17 | İkindi 16.39 | Akşam 19.20 | Yatsı 20.40
19 Mart 2026: İmsak 05.38 | Sabah 07.03 | Öğle 13.17 | İkindi 16.40 | Akşam 19.21 | Yatsı 20.41
Ramazan boyunca vakitler her gün değişiyor
Ramazan ayı boyunca günlerin uzaması nedeniyle sahur ve iftar saatleri her gün birkaç dakika değişiyor. İstanbul’da mart ayı ilerledikçe imsak vakti giderek erken saatlere çekilirken, akşam ezanı yani iftar saati de daha geç okunuyor. Bu nedenle oruç tutan vatandaşlar imsakiye takvimini düzenli olarak kontrol ediyor.