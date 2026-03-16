On bir ayın sultanı Ramazan'ın ardından müminler, bayramın manevi iklimini bayram namazı ile karşılamaya hazırlanıyor. Ramazan Bayramı sabahı camilerde saf tutacak milyonlarca vatandaş, bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet verilerine göre 20 Mart 2026 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de bayram namazı farklı saatlerde eda edilecek. Ramazan Bayramı namazı hangi ilde, saat kaçta, ne zaman kılınacak? Diyanet 20 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilin bayram namazı saatleri 2026
Mübarek Ramazan ayının devam ettiği bu günlerde, milyonlarca vatandaş şimdiden 2026 Ramazan Bayramı için hazırlıklara başladı. Bayram sabahında camilere giderek ibadetini yerine getirmek isteyenler ise özellikle bayram namazı saatlerini merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı 2026 yılında ne zaman başlayacak? Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte merak edilen detaylar ve il il bayram namazı vakitleri…
Ramazan Bayramı Ne Zaman 2026?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler listesine göre, 2026 yılında Ramazan Bayramı Arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Ardından 3 gün sürecek Ramazan Bayramı 22 Mart Pazar günü son bulacak.
Diyanet 2026 Ramazan Bayramı Tarihleri
Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım Gün)
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
İL İL RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2026
İstanbul Bayram Namazı Saati: 07:39
Adana Bayram Namazı Saati: 07:12
Adıyaman Bayram Namazı Saati: 07:01
Afyonkarahisar Bayram Namazı Saati: 07:32
Ağrı Bayram Namazı Saati: 06:42
Aksaray Bayram Namazı Saati: 07:18
Amasya Bayram Namazı Saati: 07:12
Ankara Bayram Namazı Saati: 07:23
Ardahan Bayram Namazı Saati: 06:44
Antalya Bayram Namazı Saati: 07:31
Artvin Bayram Namazı Saati: 06:48
Aydın Bayram Namazı Saati: 07:42
Balıkesir Bayram Namazı Saati: 07:43
Bartın Bayram Namazı Saati: 07:26
Batman Bayram Namazı Saati: 06:49
Bayburt Bayram Namazı Saati: 06:54
Bilecik Bayram Namazı Saati: 07:35
Bingöl Bayram Namazı Saati: 06:52
Bitlis Bayram Namazı Saati: 06:46
Bolu Bayram Namazı Saati: 07:29
Burdur Bayram Namazı Saati: 07:33
Bursa Bayram Namazı Saati: 07:38
Çanakkale Bayram Namazı Saati: 07:49
Çankırı Bayram Namazı Saati: 07:20
Çorum Bayram Namazı Saati: 07:15
Denizli Bayram Namazı Saati: 07:37
Diyarbakır Bayram Namazı Saati: 06:53
Düzce Bayram Namazı Saati: 07:30
Edirne Bayram Namazı Saati: 07:49
Elazığ Bayram Namazı Saati 06:57
Erzincan Bayram Namazı Saati: 06:56
Erzurum Bayram Namazı Saati: 06:49
Eskişehir Bayram Namazı Saati: 07:32
Gaziantep Bayram Namazı Saati: 07:04
Giresun Bayram Namazı Saati: 07:01
Gümüşhane Bayram Namazı Saati: 06:57
Hakkari Bayram Namazı Saati: 06:39
Hatay Bayram Namazı Saati: 07:09
Iğdır Bayram Namazı Saati: 06:38
Isparta Bayram Namazı Saai: 07:31
İzmir Bayram Namazı Saati: 07:45
Kahramanmaraş Bayram Namazı Saati: 07:06
Karabük Bayram Namazı Saati: 07:25
Karaman Bayram Namazı Saati: 07:21
Kars Bayram Namazı Saati: 06:42
Kastamonu Bayram Namazı Saati: 07:20
Kayseri Bayram Namazı Saati: 07:12
Kilis Bayram Namazı Saati: 07:05
Kırıkkale Bayram Namazı Saati: 07:20
Kırklareli Bayram Namazı Saati: 07:46
Kırşehir Bayram Namazı Saati: 07:18
Kocaeli Bayram Namazı Saati: 07:35
Konya Bayram Namazı Saati: 07:24
Kütahya Bayram Namazı Saati: 07:34
Malatya Bayram Namazı Saati: 07:01
Manisa Bayram Namazı Saati: 07:44
Mardin Bayram Namazı Saati: 06:51
Mersin Bayram Namazı Saati: 07:15
Muğla Bayram Namazı Saati: 07:40
Muş Bayram Namazı Saati: 06:48
Nevşehir Bayram Namazı Saati: 07:15
Niğde Bayram Namazı Saati: 07:15
Ordu Bayram Namazı Saati: 07:03
Osmaniye Bayram Namazı Saati: 07:08
Rize Bayram Namazı Saati: 06:53
Sakarya Bayram Namazı Saati: 07:33
Samsun Bayram Namazı Saati: 07:10
Siirt Bayram Namazı Saati: 06:46
Sinop Bayram Namazı Saati: 07:15
Sivas Bayram Namazı Saati: 07:06
Şanlıurfa Bayram Namazı Saati: 06:58
Şırnak Bayram Namazı Saati: 06:44
Tekirdağ Bayram Namazı Saati: 07:45
Tokat Bayram Namazı Saati: 07:08
Trabzon Bayram Namazı Saati: 06:56
Tunceli Bayram Namazı Saati: 06:56
Uşak Bayram Namazı Saati: 07:36
Van Bayram Namazı Saati: 06:40
Yalova Bayram Namazı Saati: 07:38
Yozgat Bayram Namazı Saati: 07:15
Zonguldak Bayram Namazı Saati: 07:28
2026 Ramazan Bayramı Namaz Saatleri
20 Mart 2026 Cuma sabahı kılınacak olan bayram namazı, illere göre güneşin doğuş vaktine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Türkiye genelinde namaz vakitleri doğudan batıya doğru ilerliyor.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"
Bundan sonra imamla birlikte:
1. Rekat Kılınışı
*Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
*Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
*Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. *Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
*Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
*İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. *Cemaat ise sessizce imamı dinler.
*Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat Kılınışı
*İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
*Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
*Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
*Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
*Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.
Bayram Namazı kılmanın hükmü nedir?
Bayram namazı, Cuma namazı kılmakla yükümlü olan herkes için müekked bir sünnet-i ayındır. Çünkü Peygamber (sas) Efendimiz bayram namazı kılmıştır. Sahabe-i kiramdan Ebu Said el-Hudri (ra) bu hususta şöyle demiştir:
“Resulullah (sas), Ramazan ve Kurban bayramı günlerinde namazgâha çıkar ve ilk iş olarak namaza dururdu. Namazı tamamladıktan sonra, saflarında oturmakta olan cemaatin karşısına geçip onlara vaaz ve tavsiyelerde bulunur, gerekli talimatları verirdi. Gazâya göndermek istediği kimseler varsa onları gönderirdi veya bir şey emretmek istiyorsa emir verir sonra (namazgâhtan) ayrılırdı.”
Hanefi mezhebine göre bayram namazı, Cuma namazını kılmakla yükümlü olanlar için vaciptir.
Bayram namazı ne zaman kılınır?
Bayram namazının vakti, güneşin doğuşuyla başlayıp zevale ermesine kadar devam eder.