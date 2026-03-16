Temettü takvimi: Tüpraş, Tofaş, Koç Holding, Akbank, Anadolu Hayat, Nuh Çimento ve Aygaz ne zaman temettü verecek?

Temettü takvimi: Tüpraş, Tofaş, Koç Holding, Akbank, Anadolu Hayat, Nuh Çimento ve Aygaz ne zaman temettü verecek?

13:2816/03/2026, Pazartesi
Borsa İstanbul’da şirketler temettü dağıtımına ilişkin kararlarını açıkladı. Tüpraş, Tofaş, Koç Holding, Akbank, Anadolu Hayat, Nuh Çimento ve Aygaz tarafından alınan yönetim kurulu kararları kapsamında yatırımcılara yapılacak temettü ödemelerinin detaylarını paylaştı. Borsa İstanbul’da beş şirket daha kâr payı dağıtım kararını duyururken, hisse başına ödenecek miktarlar ve hak kullanım tarihlerine ilişkin detaylar netleşti.

Borsa İstanbul’da işlem gören büyük şirketler, 2025 yılı kârlarından dağıtacakları temettü tutarlarını netleştirirken, yoğun temettü döneminin 16 Mart Pazartesi günü başlayıp ay sonuna kadar devam edeceği bildirildi. Sanayi, bankacılık, otomotiv ve enerji sektörlerinin önde gelen şirketlerinin yer aldığı toplam 11 şirketin mart ayının ikinci yarısında yatırımcılara temettü ödemesi yapması bekleniyor. Böylece yatırımcıların hesaplarına ay boyunca ardı ardına temettü ödemeleri aktarılacağı ifade ediliyor.

Mart ayının son iki haftasında Tofaş, Koç Holding ve bankacılık sektörü öne çıkıyor. İşte gün gün temettü dağıtacak diğer şirketler ve ödeme miktarları:

16 Mart'ta hangi şirket temettü veriyor?

Aygaz (AYGAZ): Hisse başına 10,6675 TL

Ford Otosan (FROTO): Hisse başına 3,0940 TL

Tüpraş (TUPRS): Hisse başına 8,8229 TL

17 Mart - Nuh Çimento (NUHCM) 19,1250 TL

23 Mart - Tofaş (TOASO): Hisse başına 17,0000 TL

25 Mart - Koç Holding (KCHOL): Hisse başına 5,8055 TL

25 Mart - Agesa (AGESA): Hisse başına 5,9028 TL

26 Mart - Akbank (AKBNK): Hisse başına 1,8715 TL

Hangi şirket temettü dağıtacak?

Borsa İstanbul’da beş şirket kâr payı dağıtım kararını duyururken, hisse başına ödenecek miktarlar ve hak kullanım tarihlerine ilişkin detaylar netleşti

Borsa İstanbul’da beş şirketin temettü detayları şöyle:

Aksa Akrilik: Pay başına brüt 0,58 TL, net 0,493 TL temettü; hak kullanım tarihi 3 Nisan.

Gen İlaç: 3 taksit halinde, taksit başına brüt 0,0161327 TL, net 0,0137127 TL temettü; hak kullanım tarihi açıklanmadı.

Meditera: 3 taksit halinde, taksit başına brüt 0,1134453 TL, net 0,0964285 TL temettü; hak kullanım tarihi açıklanmadı.

İşbir Holding: Pay başına brüt 1,00 TL, net 0,85 TL temettü; hak kullanım tarihi açıklanmadı.

Emlak Konut GYO: Pay başına brüt 0,60 TL, net 0,60 TL temettü; hak kullanım tarihi 24 Haziran.

