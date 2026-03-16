Oscar ödüllerini kimler kazandı? 98. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar ödüllerini kimler kazandı? 98. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

09:1516/03/2026, Pazartesi
98. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
98. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood'un en prestijli ödülleri 98'inci kez sahiplerini buldu. 14 dalda aday gösterilen ve “En İyi Film” dahil altı ödül kazanan One Battle After Another, en iyi erkek oyuncu Michael B. Jordan oldu. İşte Oscar ödüllerini kazananların listesi.

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri kabul edilen Akademi Ödülleri bu yıl 98’inci kez sahiplerini buldu. ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Theatre’da düzenlenen Oscar töreninde 2026 yılına damga vuran yapımlar ve oyuncular ödüllerini aldı.

2026 Oscar ödüllerini kimler kazandı?

En İyi Film: One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş)

En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

En İyi Uluslararası Film: Sentimental Value

En İyi Kadro: One Battle After Another

En İyi Erkek Oyuncu: Michael B. Jordan – Sinners

En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley – Hamnet

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Madigan – Weapons

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn – One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş)

En İyi Sinematografi: Sinners

En İyi Orijinal Senaryo: Sinners

En İyi Uyarlama Senaryo: One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

En İyi Kurgu: One Battle After Another

En İyi Görsel Efekt: Avatar: Fire and Ash

En İyi Saç ve Makyaj: Frankenstein

En İyi Kostüm Tasarımı: Frankenstein

En İyi Ses: F1

En İyi Özgün Müzik: Sinners

En İyi Belgesel Film: Mr. Nobody Against Putin

En İyi Kısa Belgesel: All the Empty Rooms

En İyi Animasyon Film: KPop Demon Hunters (K-Pop İblis Avcıları)

En İyi Kısa Animasyon Film: The Girl Who Cried Pearls

iOS 27 güncellemesi ile hangi özellikler gelecek, neler değişecek?