İsrail'de askeri kriz: Genelkurmay Başkanı 'Ordu çöküyor' deyip yardım istedi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ordunun ciddi bir personel sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, bu soruna çözüm bulunamaması halinde "ordunun işleyişinin çökeceğini" söyledi. Ordudaki üst düzey yetkililer de artan operasyon ve görev sayısına rağmen asker sayısının giderek azaldığını dile getirerek bu değerlendirmeyi destekledi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Zamir, güvenlik kabinesi toplantısında bakanlara uyarılarda bulundu.
"Ordu çökecek"
"Görev artıyor, asker azalıyor"
İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu yetkilileri, Gazze Şeridi'nin yarısının işgal altında tutulmasına ve işgal altındaki Batı Şeria'da kurulan yeni yerleşimlerin güvenliğinin sağlanmasına dikkati çekerek buna bağlı artan personel ihtiyacına işaret etti.
Ordu yetkilileri, zorunlu askerlik süresinin uzatılmasına ilişkin kararın iptal edildiğini hatırlattı.