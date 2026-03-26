İsrail'de askeri kriz: Genelkurmay Başkanı 'Ordu çöküyor' deyip yardım istedi

22:38 26/03/2026, Perşembe
İsrail Genelkurmay Başkanı, ordunun personel krizi çektiğini söyleyip 'çökme' uyarısı yaptı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ordunun ciddi bir personel sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, bu soruna çözüm bulunamaması halinde "ordunun işleyişinin çökeceğini" söyledi. Ordudaki üst düzey yetkililer de artan operasyon ve görev sayısına rağmen asker sayısının giderek azaldığını dile getirerek bu değerlendirmeyi destekledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Zamir, güvenlik kabinesi toplantısında bakanlara uyarılarda bulundu.

"Ordu çökecek"

İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken Lübnan'da da kara işgaline girişen İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğuna dikkati çeken Zamir,
"Daha fazla personele ve askere ihtiyacımız var; bir çözüm bulunmazsa ordu kendi içinde çökecek."
diye uyardı.

"Görev artıyor, asker azalıyor"

Zamir'in yanı sıra İsrail ordusunun toplantıya katılan diğer üst düzey yetkilileri de
"Görev sayısı artarken asker sayısı azalıyor."
ifadesini kullandı.

İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu yetkilileri, Gazze Şeridi'nin yarısının işgal altında tutulmasına ve işgal altındaki Batı Şeria'da kurulan yeni yerleşimlerin güvenliğinin sağlanmasına dikkati çekerek buna bağlı artan personel ihtiyacına işaret etti.

Ordu yetkilileri, zorunlu askerlik süresinin uzatılmasına ilişkin kararın iptal edildiğini hatırlattı.



15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

TRT Spor canlı izle 26 Mart: Brezilya - Fransa maçı şifresiz canlı yayını izle