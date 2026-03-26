ABD ve İsrail'in saldırıları sürüyor: Tahran’da peş peşe patlamalar meydana geldi

ABD ve İsrail'in saldırıları sürüyor: Tahran’da peş peşe patlamalar meydana geldi

20:3926/03/2026, Perşembe
AA
Tahran'da savaş uçaklarının seslerinin duyulmasının ardından şiddetli patlamalar yaşandığını bildirdi. (Foto: Arşiv)
Tahran’da savaş uçaklarının seslerinin duyulmasının ardından şiddetli patlamalar yaşandığını bildirdi. (Foto: Arşiv)

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, başkent Tahran’da art arda şiddetli patlamalar meydana geldi. Kentin özellikle güney ve batı kesimlerinde hissedilen patlamalar, savaş uçaklarının sesleriyle birlikte yaşandı. İran hava savunma sistemlerinin yoğun şekilde devreye girdiği gözlemlenirken, şehir genelinde gerilim yüksek seviyeye çıktı.

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran’ın başkenti Tahran’da art arda şiddetli patlamalar yaşandı.

İran’a yönelik ABD-İsrail saldırıları devam ediyor.

AA muhabiri, Tahran’da savaş uçaklarının seslerinin duyulmasının ardından şiddetli patlamalar yaşandığını bildirdi.

Patlamaların kentin güneyi ile batısında gerçekleştiği belirtildi.

Şehirde yer yer savaş uçaklarının sesleri duyulmaya devam ederken İran hava savunma sistemlerinin yoğun olarak çalıştığı görüldü.



