Uluslararası Yapay Zekâ Film Festivaline başvurular başladı

Festival, sinemanın yeni anlatı dili ile toplumsal mesajları buluşturmayı hedefliyor. Yarışma; Milli Teknoloji Hamlesi, Ailenin Korunması, Bağımlılıkla Mücadele, Engelsiz Yaşam, Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik ile Türk-İslam Tarihi olmak üzere altı ayrı temada gerçekleştirilecek.

Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıların başvurabileceği yarışmada, yapay zekâ teknolojileri kullanılarak üretilmiş veya bu teknolojilerle desteklenmiş kısa filmler kabul edilecek. Eserlerin süresinin en az 2, en fazla 5 dakika olması gerekiyor. Ayrıca başvuru yapılan filmlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir platformda yayımlanmamış olması şartı aranıyor. Her kategorinin birincisine 25 bin TL ödül verilecek.