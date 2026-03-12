Yeni Şafak
Uluslararası Yapay Zekâ Film Festivaline başvurular başladı

Başvuru için son gün 10 Nisan.

Ümraniye Belediyesi, yapay zekâ teknolojileriyle üretilen kısa filmleri desteklemek amacıyla uluslararası katılıma açık “Yapay Zekâ Film Festivali” düzenliyor. Altı farklı temada gerçekleştirilecek yarışmaya başvurular 10 Nisan’a kadar devam edecek.

Ümraniye Belediyesi, dijital dönüşüm çağında sanatın yeni ifade biçimlerini desteklemek amacıyla uluslararası katılıma açık bir “Yapay Zekâ Film Festivali” düzenliyor. Yapay zekâ teknolojileri kullanılarak üretilen kısa filmlerin yarışacağı festival için başvurular başladı. Yarışmaya katılmak isteyenler, eserlerini 10 Nisan tarihine kadar
üzerinden gönderebilecek.
Temalara arasında Türk-İslam Tarihi de var

Festival, sinemanın yeni anlatı dili ile toplumsal mesajları buluşturmayı hedefliyor. Yarışma; Milli Teknoloji Hamlesi, Ailenin Korunması, Bağımlılıkla Mücadele, Engelsiz Yaşam, Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik ile Türk-İslam Tarihi olmak üzere altı ayrı temada gerçekleştirilecek.

Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıların başvurabileceği yarışmada, yapay zekâ teknolojileri kullanılarak üretilmiş veya bu teknolojilerle desteklenmiş kısa filmler kabul edilecek. Eserlerin süresinin en az 2, en fazla 5 dakika olması gerekiyor. Ayrıca başvuru yapılan filmlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir platformda yayımlanmamış olması şartı aranıyor. Her kategorinin birincisine 25 bin TL ödül verilecek.

Sinemaya yeni bir perspektif sunulacak

Festivalin seçici kurulu, sinema ve teknoloji dünyasından isimlerden oluşuyor. Kurulda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürü Sadullah Uzun, sanatçılar Ali Nuri Türkoğlu ve Metin Yıldız, yönetmen Okan Özbay ile yapay zekâ alanında çalışan akademisyenler ve sektör temsilcileri yer alıyor. Festivalin küratörlüğünü ise Hasan Ustaosmanoğlu üstleniyor.

Festival, yapay zekânın sanat aracılığıyla toplumsal mesaj üretme potansiyelini ortaya koymayı ve sinemanın geleceğine dair yeni bir perspektif sunmayı amaçlıyor.


