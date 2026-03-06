İş Sanat’tan çocuklara ücretsiz atölyeler

İş Sanat, mart ayında İstanbul ve Ankara’daki müzelerinde çocuklara yönelik zengin bir atölye programı hazırladı. Ara tatil ve bayram dönemini de kapsayan programda farklı yaş gruplarına hitap eden 40 ücretsiz atölye yer alıyor. Çocuklar bu atölyelerde yaratıcılıklarını geliştirirken aileler de müzelerin kalıcı ve süreli sergilerini gezme fırsatı buluyor. Böylece hem çocuklar hem de aileler için sanat ve tarih dolu bir deneyim ortaya çıkıyor.