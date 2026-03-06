İş Sanat’tan çocuklara ücretsiz atölyeler

Ara tatili ve bayram tatilini sanatla buluşturmak isteyen çocuklar için İş Sanat’ın İstanbul ve Ankara’daki müzelerinde 40 ücretsiz atölye düzenleniyor. Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan programda çocuklar resimden heykele pek çok tekniği deneyimlerken aileler de müzeleri keşfetme fırsatı buluyor.
İş Sanat, mart ayında İstanbul ve Ankara’daki müzelerinde çocuklara yönelik zengin bir atölye programı hazırladı. Ara tatil ve bayram dönemini de kapsayan programda farklı yaş gruplarına hitap eden 40 ücretsiz atölye yer alıyor. Çocuklar bu atölyelerde yaratıcılıklarını geliştirirken aileler de müzelerin kalıcı ve süreli sergilerini gezme fırsatı buluyor. Böylece hem çocuklar hem de aileler için sanat ve tarih dolu bir deneyim ortaya çıkıyor.
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde düzenlenen atölyelerde çocuklar sanatın temel tekniklerini deneyimliyor. Suluboya, natürmort, heykel ve maket çalışmalarıyla tanışan çocuklar, hayal dünyalarını sanat yoluyla ifade etmeyi öğreniyor. “Fırçadan Tuvale”, “Tanıdık Bir Yüz” ve “Köklerden Gökyüzüne” gibi atölyelerde doğa ve insan hikâyeleri sanatla buluşuyor.
Türkiye İş Bankası Müzesi’nin mart ayı programında 18 Mart Çanakkale Zaferi için özel etkinlikler de yer alıyor. “Madalya” ve “Zafer Feneri” atölyelerinde çocuklar, Çanakkale’de yakılan bağımsızlık meşalesinden ilham alarak kendi tasarımlarını oluşturuyor.
Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi ise çocukları arkeolojiden masallara, vitray sanatından finansal farkındalığa uzanan etkinliklerle karşılıyor. “Antik Kent Nysa’yı Geziyorum” atölyesinde çocuklar antik çağların günlük yaşamını, kazı başkanı Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner’den dinleme fırsatı bulacak. “Duyguların Postası” atölyesinde ise Çanakkale ruhundan ilham alınarak geçmişten mektup örnekleri incelenecek ve çocuklar geleceğe kendi duygusal hatıralarını bırakacak.