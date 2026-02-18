Yıldız Holding Ramazan ayını "Sabrın Nakşı" sergisiyle karşılıyor

Yıldız Holding her Ramazan ayında açmayı gelenek haline getirdiği sergilerine bir yenisini ekledi. Türk-İslam sanatlarının incelikli işlerinden oluşan "Sabrın Nakşı" Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü'nde açıldı. Her Ramazan ayını özel bir sergiyle karşılayan Holding, bu yıl da tezhipten kalemişine, katı'dan hüsnühata kadar 52 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Ramazan ayının temsil ettiği sabır kavramını ele alan eserler de büyük bir sabırla hazırlandı. Ramazan-ı Şerif'in manevi atmosferine vurgu yapan serginin küratörlüğünü Yıldız Holding Sanat Danışmanı Esra Göncüoğlu yaptı. Sergide; Ahmet Kaptan, Enver Yücel, Prof. Dr. Murat Şeker, Sabri Kalender ve Süleyman Çetinsaya koleksiyonundan önemli eserler de yer alıyor.

Eserler sabrın izini taşıyor

Sergi sanatçıları arasında Dürdane Ünver, Mamure Öz, M.Semih İrteş, Safiye Morçay ve Sevgi İrteş yer alıyor. Açılışta konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü şunları söyledi: "Sergimiz, sanatlarımızın eserlerini icra ederken gösterdikleri derin sabırla, ilhamla, “Sabrın Nakşı” ismini taşıyor. Her bir çalışma, bir iç disiplinin, dikkatli bir emeğin ve zamanla kurulan incelikli bir ilişkinin izlerini taşıyor. Sergi salonumuzun duvarlarını süsleyen 52 eserin her birinde sanatkarlarımızın eserlerine icra ederken gösterdikleri sabrın izini derinlemesine hissediliyor. Bu anlayışın üretim sürecinde olduğu kadar ortaya çıkan eserin de ruhuna nüfuz ettiğini görülüyor. Tüm sanatseverleri bu kıymetli eserleri görmeleri için Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü Sergi Salonu'na da davet ediyoruz. Mübarek Ramazan ayının hepimize huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Koleksiyon eserler de sergileniyor

Küratör ve Yıldız Holding Sanat Danışmanı Esra Göncüoğlu ise yaptığı konuşmada serginin isminin nasıl oluştuğunu anlattı. Göncüoğlu şunları ifade etti: "Yıldız Holding'de her yıl Ramazan ayında düzenlediğimiz sergilerle sanatseverleri bu mübarek ayın manevi atmosferiyle buluşturmayı önemsiyorum. Bu yıl sergimizin temasını sabır olarak belirledik. Sabrın önemi Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde vurgulanmış. Yüce Allah Bakara Suresi 153. ayette, “Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir” buyurmuştur. Biz de bu yılki sergimizde Ramazan ayının o derin maneviyatını belki de günümüzde çokça ihtiyaç duyduğumuz sabır erdemiyle bir araya getirmeyi istedik. Sabrın sanattaki yansımalarını düşündüğümüzde aklımıza önce geleneksel sanatlarımızın incelikli eser üretim süreçleri geldi.

Tezhipte sanatkarın fırçasından süzülen altın ve renklerin motiflere dönüşmesi, katı’ sanatında kağıdın ince ince oyularak işlenmesi ve kalemişi tekniği ile rengarenk desenlerin nakşedilmesi… Yani bu sanatlarımızın her biriyle eser üretimin derin bir sabrı gerektiriyor. İşte sergimizin ismi de bu şekilde doğdu. Sergimizde tezhip, katı' ve kalemişi teknikleriyle süslenen hile-i şerifeler, ayet-i kerimeler, dualar ve şiirlerin zarif bir şekilde bezendiği levhalar, katının minyatürle birlikte uygulandığı özgün eserler yer alıyor. Aynı şekilde Koleksiyonlarındaki eserleri bizlerle paylaşan kıymetli koleksiyonerlerimiz Ahmet Kaptan, Enver Yücel, Prof. Dr. Murat Şeker, Sabri Kalender ve Süleyman Çetinsaya'ya en içten şükranlarımı sunuyorum."

Katı' ile Simurg'u işledi

Sergide eseri bulunan sanatçılardan Dürdane Ünver Simurg'u nakşetti katı' eserini şu sözlerle Yeni Şafak'a anlattı: "Simurg; irade, merhamet, vicdan, bunun gibi birçok özelliği bünyesinde barındıran ve ömrünün sonunda tekrar kendine bir yuva yapıp, kendini oraya hapsedip, sonra küllerinden tekrar doğan mitolojik bir simge. Bizde Zümrüdüanka deniyor. Yani değişik isimlerle anılıyor. Mitolojide Simurg'un 30 kuştan müteşekkil olduğu söylenir. Ben de onu anlatmak istedim."

Fotoğraf : Saliha Engin / Dürdane Ünver

Sergi randevuyla ücretsiz gezilebilir

Yıldız Holding, “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışı ve sanatı toplumla buluşturma hedefi doğrultusunda, her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen sergi, Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü Sergi Salonu’nda görülebilir. "Sabrın Nakşı" 19 Mart'a kadar, haftanın her günü 09.00–17.00 saatleri arasında ve Ramazan ayı boyunca her Perşembe 09.00–24.00 saatleri arasında, 0 216 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak ücretsiz olarak gezilebilir.



