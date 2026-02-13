İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde yılın ilk sergisi: “Ayla Turan Retrospektif”

Heykeltıraş Ayla Turan’ın otuz yıllık sanat yolculuğundan izler taşıyan “Ayla Turan Retrospektif” sergisi, Levent’teki İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde kapılarını açtı. Sergide, mermer, bronz, tahta ve polyester gibi malzemelerden üretilen 56 eser yer alıyor.

Sergiyi hazırlamanın “eski albümleri karıştırmak gibi” hissettirdiğini söyleyen Turan, seçki için şunları dile getiriyor: “Bugünden sonrası için nefes almak gibi bu sergi. Derin bir nefes. Geçmişin tanıklığını geleceğe taşırken, koşmaya devam etmenin bir durak noktası. Ve tarihe tanıklık ederek koşmaya devam etmenin başlangıcı.”

Otuz yıllık kesintisiz üretim bir arada

Serginin kataloğu için hazırladığı yazıda, Ayla Turan’dan “Bağımsızlık, empati ve sakin bir kararlılıkla kendi yolunu inşa eden; pratiğiyle heykelin ne olabileceğine ve paylaştığımız dünyaya dair neleri açığa çıkarabileceğine ilişkin ufkumuzu genişleten” diye bahseden Prof. Dr. Marcus Graf ayrıca sergi için söylüyor: “Bu retrospektif, otuz yıllık kesintisiz üretimi bir araya getirerek Ayla Turan’ın yaşamı ile sanatı arasındaki samimi bağları görünür kılıyor.”

“Ayla Turan Retrospektif” sergisini 11 Mayıs'a kadar Levent’teki İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde, her gün 09.00-19.00 arasında ücretsiz ziyaret edebilirsiniz. Serginin kataloğuna Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın kitabevleri ile internet sitesinden, RHM Dükkan’dan ve seçkin kitapçılardan ulaşabilirsiniz.

Ayla Turan kimdir

Ayla Turan (1973, Hamburg), uluslararası ölçekte çalışan bağımsız bir sanatçıdır. 1996 yılında İstanbul’daki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü’nden mezun olmuştur. Günlük yaşamdan nesnelere ve figürlere çocukça bir yaklaşımla yaklaşarak izleyiciyi gördüklerine daha derinden bakmaya ve geniş bir yelpazedeki toplumsal meselelere dair düşünmeye teşvik eder. Heykelleri çoğu zaman mizahi ve dinamiktir ve sürekli bir hareket hissi taşır. Fiziksel olarak hareket etmiyor olsalar da bu devinim duygusu, sanat pratiğinin tanımlayıcı bir unsurudur.

Çocukluğun saf ve masum alanı

Turan’ın son dönem heykellerinin konusu çocuklar ve onların dünyasından oluşmaktadır. Minimalist bir dokunuşla; çocukluğu sosyoloji, teoloji, psikoloji ve kültür perspektiflerinden araştırır. Onların renkli dünyasını form aracılığıyla yakalar ve pürüzsüz beyaz yüzeylerle çocukluğun masum ve saf alanını çağrıştırır.

İstanbul’da yaşayan ve çalışan Turan’ın kamusal alan heykelleri Türkiye, Almanya, Fransa, Macaristan, İsrail, Letonya, Güney Kore, Dubai Finans Merkezi, ABD’de Vermont West Rutland Art Park, Mısır, İtalya, Hindistan, Suriye, Çin, Burkina Faso, İsveç, Meksika ve Bahreyn’de görülebilir.







