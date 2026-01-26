Tosyalı Holding'den İskenderun'a yeni sanat mekânı

Tosyalı Holding, İskenderun’daki merkezini sanat ve kültürle yaşayan bir buluşma noktasına dönüştürüyor. Sanatı yalnızca desteklenen bir alan olarak değil; kurumsal kültürünün, toplumsal sorumluluk anlayışının ve kalıcı değer üretme vizyonunun ayrılmaz bir parçası olarak gören Tosyalı, “Tanıklığın İzleri” sergisiyle sanatı, toplumsal hafızayı ve kurumsal değerlerini ortak bir anlatı zemininde buluşturarak İskenderun’da yeni bir kültürel alan açtı. Sergi, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi E. Hakan Eminsoy’un kişisel koleksiyonundan seçilen eserlerden oluşuyor. Üç ay boyunca Tosyalı Holding İskenderun Merkezi’nde ziyarete açık olacak sergi; bireysel hafızayla kolektif hafıza, zanaatla sanat, geçmişle gelecek arasında çok katmanlı bir diyalog kurmayı amaçlıyor. Mimar Nevzat Sayın imzasını taşıyan İskenderun’daki yeni holding merkezinde düzenlenen serginin açılışı, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Tanıklığın İzleri” sergisi, Tosyalı Holding’in İskenderun’daki merkezini bir çalışma mekânı olmanın ötesine taşıyarak; sanat ve kültürle bütünleşen, ilham veren bir buluşma noktası olarak konumlandırıyor. Sergi, sanat aracılığıyla toplumsal hafızaya alan açarken, Tosyalı’nın kurumsal duruşunu da güçlü bir şekilde görünür kılıyor. Serginin açılışında konuşan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Sanatla mühendislik ayrı dünyalar gibi görünür, bence ikisi de ‘işi doğru kurma’ meselesidir. Ölçü, denge, karar ve ustalık… Tam ortasında da zanaat vardır. Bizim üretimimizin kalbinde olan bu zanaat kültürünü, sanat yoluyla toplumsal hafızaya dokunan bir dille buluşturmak istedik. Çok sevdiğim bir söz vardır: ‘Niyeti halis olanın, akıbeti de hayırlı olur.’ İskenderun’daki yeni holding merkezimizi de bu anlayışla; yalnızca bir ‘adres’ değil, kalıcı bir ‘iz’ bırakmak niyetiyle tasarladık ve inşa ettik. Depremin ardından yaralarını sarmaya çalışan bölgede, bu binanın içinde sanatla bir araya gelmek, yeniden ayağa kalkışın, umudun ve dayanışmanın somut bir göstergesi... Bu tabloyu görmek, benim için de ayrı bir duygusal anlam taşıyor. Her işimizde olduğu gibi, buradaki niyetimiz ve gayretimizin de layıkıyla amacına ulaşacağına olan inancımla tüm paydaşlarımızı İskenderun holding merkezimizde gerçekleşen ilk sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.