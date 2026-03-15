Netanyahu İran saldırısında öldü mü?

09:1215/03/2026, الأحد
Eli kanlı Netanyahu
İsrail Başbakanlık Ofisi, Eli kanlı soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran’ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı. İran Devrim Muhafızları'ndan ise yeni açıklama geldi. İşte detaylar.

AA muhabiri, İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Omer Dostri’ye, sosyal medyada artan “Netanyahu'nun öldürüldüğü” iddialarına ilişkin bir açıklamaları olup olmadığını sordu.

Dostri, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadesini kullandı.

Netanyahu’nun 13 Mart’ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısında, İsrail genelinde verilen saldırı alarmı sesinin, toplantının yapıldığı yerde duyulmaması ve ardından yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen bazı videoların sosyal medyada yayılması, benzer iddialara dayanak gösterilmişti.

İran ordusu: Netanyahu'ya yönelik saldırılara devam edeceğiz

İran Devrim Muhafızları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı. Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızlarının Gerçek Vaat-4 operasyonlarının 52. dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Devrim Muhafızlarının 52. dalga saldırılarında ağır füzelerle Tel Aviv'in sanayi bölgelerini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, Erbil el-Harir Hava Üssü, Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Camp Arifjan üslerindeki sanayi bölümleri ile ABD güçlerinin toplandığı merkezlere füze ve İHA'larla saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 15 Mart Pazar maç programı