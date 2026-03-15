ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı, İran Dışişleri Bakanı Arakçi
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. Tüm dünyanın gözü önünde süren ABD-İsrail-İran savaşı 16. gününe girdi. Bir süredir öldüğüyle ilgili iddialar dolaşan Netanyahu hakkında İsrail Başbakanlık Ofisi açıklama yaparak 'Başbakan yaşıyor' dedi. İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardındanTel Aviv'de şiddetli patlama sesleri duyuldu. Trump, 'İran'la anlaşmak için koşullar yeterli değil' açıklaması yaparken, İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın yalnızca düşman olduları ülkere kapalı olduğunu söyledi.
İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
12.15:
İsrail Sağlık Bakanlığı, İran'ın son 24 saatte ülkeye düzenlediği saldırılarda 108 kişinin yaralandığını bildirdi.
11.42:
İran ve Lübnan’dan atılan roketler nedeniyle Hayfa başta olmak üzere işgal altındaki Golan Tepeleri’nin kuzeyi ve İsrail’in kuzeyinde birçok kentte alarm sirenleri çaldı.
11.39:
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, biz de bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacağız
11.20:
İran'ın Hamedan ve İsfahan kentlerinde çok sayıda patlama sesi duyuldu.
11.15:
İsrail ordusu, İran’a yönelik geniş kapsamlı bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı.
10.30:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin Harg Adası'na yönelik saldırısı hakkında "Roketler Birleşik Arap Emirlikleri topraklarından ateşlendi" dedi.
Bakan Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere açık olduğunu; sadece saldıran taraflar ve onların müttefiklerine kapalı olduğunu söyledi. Arakçi, "Aslına bakarsanız, Hürmüz Boğazı şu an itibarıyla geçişlere açıktır. Boğaz, yalnızca düşmanlarımıza, yani bize saldıran taraflar ve müttefiklerine ait tankerlerle gemilerin geçişine kapatılmıştır" şeklinde konuştu.
10.00:
ABD Başkanı Donald Trump, "koşullar henüz yeterince iyi olmadığı" gerekçesiyle, saldırıları sona erdirmek için İran ile bir anlaşma yapmak istemediğini söyledi. Saldırıları sona erdirecek olası bir anlaşmanın şartlarının ne olacağı sorusunu yanıtsız bırakan Trump, İran'ın nükleer hedeflerinden ta
09.20:
İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'de şiddetli patlama sesleri duyuldu. Önce telefonlardan saldırı uyarısı yapıldı, ardından gökyüzünde şiddetli patlamalar meydana geldi. İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, dakikalar sonra tehlikenin sona erdiğini açıkladı. İsrail acil yardım servisleri, sığınaklara koşarken hafif yaralananlar dışında herhangi bir ihbar almadıklarını bildirdi.
07.40:
ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'ın İsfahan kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
07.30:
İran'da bir haber ajansı, İsfahan kentindeki fabrikayı hedef alan füze saldırısında en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
07.15:
İsrail basını, başkent Tel Aviv'de İran'dan yapılan saldırılar sonrasında patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.
06.18:
Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızlarının Gerçek Vaat-4 operasyonlarının 52. dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı.Açıklamada, "Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.
04.30:
İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İran’ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı.İsrail Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada yanıtta, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadesine yer verildi.Öte yandan Netanyahu'nun son 'Güvenlik Bilgilendirme Toplantısına' katılmadığı görüntüler iddiayı güçlendiren detay olarak dikkat çekti.
04.00:
İran'dan yapılan füze saldırısı nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresindeki kentlere şarapnel parçaları düştüğü, 3 bölgede yangın çıktığı bildirildi.
03.30:
Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Doğu bölgesinde 3 İHA önlenerek imha edildi." ifadesine yer verildi.
03.00:
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi füze stoklarındaki "ciddi azalmaya" ilişkin Washington'a bilgi verdi.ABD kaynaklarına dayandırılan haberde, bir yetkili bu eksikliğin "beklenen bir durum" olduğunu belirterek, ABD'nin "kendi önleyici sistemlerinde benzer bir eksiklik yaşamadığı" bilgisini verdi.
