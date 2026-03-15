ABD kendini dahi koruyamıyor: Kayıpları artıyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat’ta başlatıkları savaşın ilk 14 günü geride kalırken, Tahran'ın misilleme saldırılarında ABD’ye ait askeri ve diplomatik altyapının geniş bir coğrafyada hedef alındığı görülüyor. Uydu görüntüleri, resmi açıklamalar ve medya raporlarına göre Washington yönetimi milyarlarca dolarlık askeri kayıp verirken, çok sayıda üs, radar sistemi ve diplomatik tesis saldırılardan etkilendi. ABD'nin bazı kritik diplomatik ve istihbarat üsleri de saldırılarda hedef alındı. İran basını, Devrim Muhafızları’nın savaşın başından bu yana 60 stratejik hedefe ve ABD ile İsrail’e ait 500 askeri noktaya saldırı düzenlediğini, bu saldırılarda 700’den fazla insansız hava aracı ile yüzlerce füzenin kullanıldığını duyurdu. ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ilk 14 gününde, sadece radar bileşenleri, uçaklar ve insansız hava araçları (İHA) dahil yaklaşık 3,84 milyar dolar değerinde askeri ekipman kaybettiği belirlendi. ABD Başkanı Trump, savaşın ilk saatlerinde saldırıların 48 saatte sonuca ulaşacağını savunuyordu.

Saldırılar kör etti

Savaşın ilk günlerinde en ağır darbeyi ABD’nin bölgedeki radar ve erken uyarı sistemleri aldı. Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Suudi Arabistan’daki THAAD balistik füze savunma sistemine ait AN/TPY-2 radar bileşenlerinin vurulduğu bildirildi. Uydu görüntülerine göre en az dört radar sistemi saldırılarda hasar gördü. Bu sistemlerin toplam değerinin yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Katar’daki El Udeyd Hava Üssü’nde bulunan ve yaklaşık 1,1 milyar dolar değerindeki AN/FPS-132 erken uyarı radar sistemi de İran’ın füze saldırılarında vuruldu. Katarlı yetkililer radarın hasar aldığını doğruladı. New York Times’ın analiz ettiği uydu görüntülerinde ise Kuveyt’teki Camp Arifjan üssünde üç radar bileşeninin imha edildiği görüldü. Bu kaybın yaklaşık 30 milyon dolar olduğu kaydediliyor.

İHA ve Savaş Uçağı Kayıpları

ABD’li yetkililer, İran saldırıları sırasında 11 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracının düşürüldüğünü doğruladı. Bu kaybın maliyeti yaklaşık 330 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Kuveyt’te yaşanan bir diğer olayda ise hava savunma sistemlerinin “dost ateşi” sonucu üç adet F-15E Strike Eagle savaş uçağını düşürdüğü bildirildi. Bu uçakların yerine yenilerinin konulmasının yaklaşık 282 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Irak’ta düşen bir KC-135 yakıt ikmal uçağının maliyetinin ise yaklaşık 80 milyon dolar olduğu ifade ediliyor. Ayrıca son günlerde Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne düzenlenen füze saldırılarında yerde bulunan beş yakıt ikmal uçağının hasar gördüğü bildirildi.

Beşinci Filo'ya ağır darbe

İran’ın Bahreyn’in başkenti Manama’daki ABD Donanması Beşinci Filosu karargahını hedef aldığı saldırıda iki uydu iletişim terminali ve bazı büyük binalar hasar gördü. AN/GSC-52B tipi terminallerin her birinin yaklaşık 20 milyon dolar değerinde olduğu değerlendiriliyor.

CIA istasyonunda patlama

Saldırılar yalnızca askeri üslerle sınırlı kalmadı. ABD’nin Dubai’deki konsolosluğu ile Kuveyt ve Riyad’daki büyükelçilikleri de hedef alındı ve geçici olarak kapatıldı. 4 Mart’ta Riyad’daki ABD Büyükelçiliği kompleksine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında CIA ofisinin hedef alındığı iddia edildi. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Önceki gün de ABD'nin Bağdat'taki büyükelçiliği füze ve İHA saldırısı ile vuruldu. Saldırıların artması üzerine ABD’nin Irak’taki diplomatik personeli ve istihbarat görevlileri Erbil’den tahliye edilerek Kıbrıs’taki bir İngiliz askeri üssüne götürüldü.

Askerleri otelde buldular

Bahreyn’in başkenti Manama’daki Crowne Plaza Oteli'ne düzenlenen saldırı da dikkat çekti. ABD askerlerinin kaldığı belirtilen otele insansız hava araçları ve muhtemel füze saldırıları düzenlendi. Olay sonrası ABD Büyükelçiliği ülkedeki Amerikan personeline otellerden ayrılma çağrısı yaptı. ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre çatışmaların ilk günlerinden bu yana 8’i ağır olmak üzere yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran’la savaşta ölen Amerikan askeri sayısının 13’e yükseldiğini açıkladı.

Abraham Lincoln menzilden kaçtı

Savaşın ilk günlerine kıyasla İran'ın saldırı temposunun yavaşladığı belirtilse de Al Udeyd, Ali Al Salem, Al Dhafra ve Camp Buehring gibi önemli ABD üsleri birden fazla kez hedef alındı. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisinin etkisiz hale getirildiğini ve operasyonel menzilden kaçtığını iddia etti.












