Trump İran’ın kalbini vurdu: Petrolün yüzde 90'ını buradan ihraç ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol ihracatının merkezi konumundaki Hark Adası'na yönelik bir hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Trump, petrol tesislerinin şimdilik kasıtlı olarak vurulmadığını belirterek, “Kısa bir süre önce, benim talimatımla, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Orta Doğu tarihinin en güçlü hava saldırılarından birini gerçekleştirdi ve İran'ın en değerli varlığı olan Hark Adası'ndaki her bir askeri hedefi tamamen yok etti” dedi. Trump, İran’ın veya başka bir ülke Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edecek herhangi bir şey yaparsa, bu kararını derhal gözden geçireceğini öne sürdü. Basra Körfezi’nde, İran ana karasının yaklaşık 30 kilometre açığında bulunan Hark Adası, ülkenin petrol ihracatı açısından en kritik stratejik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Hark Adası, İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını gerçekleştirdiği en büyük ve en hayati petrol terminali olarak biliniyor. Bu stratejik konumu nedeniyle ada, İran petrolünü dünyaya açan ana kapı işlevini görüyor. Adanın güvenliği ve kesintisiz işleyişi, İran'ın ekonomik olarak ayakta kalabilmesi ve küresel enerji piyasasındaki gücü için kritik bir önem taşıyor. Ada günlük yaklaşık 7 milyon varil yükleme kapasitesine sahip.