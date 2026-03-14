Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem

13:2614/03/2026, Cumartesi
DHA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın bir anlaşma yapmak istediğini iddia ederek, “Ama bu benim kabul edeceğim bir anlaşma değil” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesindeki basın kuruluşlarını hedef alarak, İran'a yönelik operasyonlardaki başarılarının kasıtlı olarak görülmezden gelindiğini savundu.

İran'ın mevcut durumda bir anlaşma arayışında olduğunu ancak kendisinin şartlara kapalı olduğunu belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Yalan haber medyası, ABD ordusunun İran'a karşı ne kadar başarılı olduğunu haber yapmaktan nefret ediyor. İran tamamen yenilgiye uğratıldı ve bir anlaşma istiyor; ama bu benim kabul edeceğim bir anlaşma değil”

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

7 saat su kesintisi! İzmir'de bugün sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 14 Mart 2026 Cuma günü İZSU su kesintisi programı!