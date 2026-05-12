FETÖ hücrelerine büyük darbe: 69 gözaltı, 43 tutuklama var

İçişleri Bakanlığı, FETÖ’ye yönelik 33 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 69 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 43’ü tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlar; Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Trabzon, Van ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 33 ilde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yakalanan şüphelilerin FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt sorumlularıyla irtibatlı oldukları ve örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıklarının tespit edildiği belirtildi. Şüphelilerin ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunduklarının da belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ile görev alan jandarma personeline teşekkür edilerek, “Kahraman jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verildi.







