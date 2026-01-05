Yeni Şafak
FETÖ’den aranan ihraç öğretim üyesi yakalandı

18:105/01/2026, Pazartesi
IHA
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. (Foto: Arşiv)
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. (Foto: Arşiv)

Kayseri'de emniyet güçlerince düzenlenen operasyon sonucu hakkında ’FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen şahıs yakalandı.

Kayseri’de FETÖ’den aranan ve bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ihraç öğretim üyesi, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında ’FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen K.K. (56) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.



