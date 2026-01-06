FETÖ'ye operasyon: Son 20 günde 223 şüpheli yakalandı

FETÖ’nün “Mahrem yapılanmalar” içerisinde faaliyette bulunan, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağlayan, 223 şüpheli yakalandı. 87’si tutuklandı. 50’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Antalya, Amasya, Ankara, İzmir, Yalova, İstanbul, Edirne, Konya, Sakarya, Mersin, Kocaeli merkezli Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı.