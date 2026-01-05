Yeni Şafak
Şanlıurfa sınırında kaçak silah operasyonu: 52 uzun namlulu silah ele geçirildi

Şanlıurfa sınırında kaçak silah operasyonu: 52 uzun namlulu silah ele geçirildi

13:595/01/2026, Pazartesi
DHA
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir kamyonun yakıt deposunda gizlenmiş 52 uzun namlulu silah ile 41 şarjör ele geçirildi, sürücü A.B. gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Telabyad kentinden Türkiye’ye giriş yapan bir kamyonda Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tarafından detaylı arama yapıldı.

52 uzun namlulu silah bulundu

Sürücünün davranışlarından şüphelenen ekipler, yapılan aramada kamyonun mazot deposunda gizlenmiş halde 52 uzun namlulu silah ile bu silahlara ait 41 şarjör buldu. Silahlara el konulurken, kamyon sürücüsü A.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.





