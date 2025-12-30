Yeni Şafak
Erzurum’da DEAŞ'a operasyon

09:1730/12/2025, Salı
IHA
Erzurum’da jandarma ekiplerinin DEAŞ’a yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı; TEM Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.


Gerçekleştirilen operasyonda kapsamında,
"Terör Örgütü Propagandası Yapma"
suçunu işlediği tespit edilen bir şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.


