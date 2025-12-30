Erzurum’da DEAŞ'a operasyon

Erzurum

İl Jandarma Komutanlığı; TEM Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.