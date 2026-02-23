Çorum TOKİ kura çekilişi ne zaman 2026? 500 bin TOKİ Çorum kura çekimi tarih açıklaması geldi mi?

Çorum’da sosyal konut başvurusunda bulunan vatandaşlar için beklenen tarih netleşti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen proje kapsamında kura çekimi, 5 Mart 2026 Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.
Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimini yakından takip ediyor. Kura sonucunda belirlenen isimler, projede yer alan konutlar için hak sahibi olacak. Yetkililer tarafından açıklanan takvime göre kura çekimi belirtilen tarih ve saatte yapılacak olup, sonuçların da aynı gün içerisinde duyurulması bekleniyor.
KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?
Kura Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu'nda saat 11.00'da gerçekleştirilecek. Çekiliş noter huzurunda yapılacak ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.
HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?
Çorum genelinde yapılacak konutların dağılımı şu şekilde:
* Çorum Merkez: 1.200 konut
* Alaca: 300 konut
* Bayat: 200 konut
* İskilip: 300 konut
* Kargı (Hacıhamza): 63 konut
* Laçin: 26 konut
* Mecitözü: 28 konut
* Osmancık: 300 konut
* Sungurlu: 400 konut
* Uğurludağ: 50 konut
Böylece Çorum genelinde toplam 2 bin 867 sosyal konut inşa edilmiş olacak.