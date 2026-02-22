Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Edirne’nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu Edirne’de okulların tatil olup olmayacağı da merak konusu. Peki yarın okullar tatil edildi mi? Edirne’de okullar tatil mi? Edirne Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi mi?
Edirne’nin Keşan ilçesinde etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren yağan karla, ilçe geneli beyaz örtüyle kaplandı. Araçlar, çatılar ve yerler beyaza büründü. Kar nedeniyle sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük yaşarken, polis ekipleri de oalsı olumsuzluklara karşı tedbir aldı. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede, vatandaşlar buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Meteoroloji’nin kuvvetli kar yağışı uyarısı sonrası öğrenci ve veliler Edirne'de okullar tatil mi, yarın okul var mı, Valilikten 23 Şubat Pazartesi kar tatili açıklaması geldi mi? sorularına yanıt aranırken, Edirne'de okullar tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.