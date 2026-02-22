İstanbul iftar vakti: İstanbul iftar saati 22 Şubat Pazar akşam ezan kaçta okunacak?

Ramazan ayında iftar vakti, İstanbul’da yaşayan vatandaşlar için her gün merakla takip edilen konuların başında geliyor. Özellikle akşam saatleri yaklaştıkça İstanbul akşam ezanı saati araştırmaları hız kazanırken, orucunu vaktinde açmak isteyenler İstanbul iftar vakti bilgisini günlük olarak kontrol ederek hazırlıklarını buna göre yapıyor. Diyanet verilerine göre 22 Şubat Pazar günü İstanbul’da iftar saati 18:53. İstanbul imsakiye bilgileri kapsamında sahur ve iftar vakitlerinin yanı sıra sabah ve akşam ezan saatleri de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2026 İstanbul imsakiye bilgileri.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar ilk oruçlarını tutarken, gözler şimdi iftar vaktine çevrildi. Özellikle “Ramazan iftar vakti” aramalarının yoğunlaştığı bu dönemde, İstanbul’da yaşayanlar güncel ezan saatini öğrenmek için sık sık sorgulama yapıyor. Oruçların açılacağı İstanbul akşam ezan saati her gün birkaç dakika değişebildiği için vakitler yakından takip edilirken, Diyanet tarafından açıklanan iftar saatine göre sofralar hazırlanıyor. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ise oruçlar dualarla açılıyor.
22 Şubat 2026 Pazar İstanbul iftar vakti 18:53
23 Şubat 2026 Pazartesi İstanbul iftar vakti 18:54
24 Şubat 2026 Salı İstanbul iftar vakti 18:55
25 Şubat 2026 Çarşamba İstanbul iftar vakti 18:56
26 Şubat 2026 Perşembe İstanbul iftar vakti 18:58
27 Şubat 2026 Cuma İstanbul iftar vakti 18:59