İstanbul iftar vakti: İstanbul iftar saati 22 Şubat Pazar akşam ezan kaçta okunacak?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar ilk oruçlarını tutarken, gözler şimdi iftar vaktine çevrildi. Özellikle “Ramazan iftar vakti” aramalarının yoğunlaştığı bu dönemde, İstanbul’da yaşayanlar güncel ezan saatini öğrenmek için sık sık sorgulama yapıyor. Oruçların açılacağı İstanbul akşam ezan saati her gün birkaç dakika değişebildiği için vakitler yakından takip edilirken, Diyanet tarafından açıklanan iftar saatine göre sofralar hazırlanıyor. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ise oruçlar dualarla açılıyor.