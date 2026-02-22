Xiaomi’nin her yıl Eylül ayında tanıttığı T serisi akıllı telefonlarının lansman takviminin 2026’da değişebileceği öne sürüldü. Sektör kaynaklarına dayandırılan iddialara göre şirket, Xiaomi 17T ve 17T Pro modellerini yaklaşık dört ay daha erken, büyük ihtimalle Mayıs ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.Xiaomi, bir önceki nesil olan 15T ve 15T Pro modellerini Eylül ayında tanıtmış ve bu takvimi uzun süredir korumuştu. Yeni sızıntı, markanın ürün döngüsünde stratejik bir değişime gidebileceğine işaret ediyor.

Xiaomi 17T serisi beklenen özellikleri

Xiaomi 17T serisiyle ilgili sızıntılar teknoloji gündeminde yerini korurken, modelin donanım tarafında dikkat çekici değişiklikler yapacağı konuşuluyor. 17T modelinin MediaTek Dimensity 8500 işlemciyle geleceği, 17T Pro’nun ise daha güçlü Dimensity 9500 yonga setinden güç alacağı iddia ediliyor. Batarya kapasitesinin önceki 15T serisine kıyasla artırılacağı belirtilirken, kamera tarafında radikal bir yenilik beklenmediği öne sürülüyor.

Bazı kaynaklar 17T’nin, 15T ile aynı kamera kurulumunu koruyacağını ancak batarya kapasitesinin 6.500 mAh seviyesine çıkarılacağını ve 67W hızlı şarj desteği sunacağını savunuyor. Öte yandan farklı bir iddiada cihazda Dimensity 9400 işlemcinin yer alacağı dile getirilmişti. Bu durum, serinin teknik özellikleri konusunda kaynaklar arasında ciddi bir görüş ayrılığı olduğunu gösteriyor.