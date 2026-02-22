Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde kura çekim tarihleri, kurumun ilan edeceği resmi takvim doğrultusunda devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi henüz açıklanmazken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu hafta gerçekleştirilecek kura çekilişlerinde hak sahiplerinin belirleneceği iller duyuruldu. 23-27 Şubat tarihleri arasını kapsayan TOKİ kura takvimiyle birlikte sosyal konut başvurusunda bulunan vatandaşlar, sonuçları yakından takip ediyor. İşte 23-27 Şubat TOKİ kura takvimi
TOKİ kura çekimi sürecinde heyecan devam ediyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar 29 Aralık’ta başladı ve 27 Şubat’a kadar sürecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan “TOKİ 500 bin sosyal konut” projesi kapsamında binlerce vatandaş ev sahibi olma hayali için kura sonuçlarını bekliyor. Bu hafta ise Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde yer alan 5 ilde daha kura çekimi gerçekleştirilecek ve 23-27 Şubat tarihleri arasında yeni hak sahipleri belirlenecek.
Bu hafta TOKİ kurası hangi ilçe çekilecek? 23-27 Şubat TOKİ kura takvimi
Yeni haftanın 500 bin sosyal konut TOKİ takvimine göre,
24 Şubat Salı Uşak'ta 2 bin 558, Aydın'da 6 bin 973,
25 Şubat Çarşamba Isparta'da 2 bin 889,
26 Şubat Perşembe Burdur'da 2 bin 206,
27 Şubat Cuma Denizli'de 6 bin 370 bin konutun daha hak sahipleri belirlenecek.
Böylelikle 23-27 Şubat 2026 haftasında 5 ilde toplam 20 bin 996 konutun daha kurası çekilecek. 1 Mart'ta kurası çekilen il sayısı 74'e, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 333 bin 286'ya yükselecek.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE TOKİ KURASI NE ZAMAN, TOKİ KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?
İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor. Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.