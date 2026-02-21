ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 2026: Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman 2026? 31 bin 73 Konutlu TOKİ Ankara kura çekiliş tarih açıklaması geldi mi?

Ankara TOKİ Kurası Ne Zaman 2026?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde Ankara için kura çekimi tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. TOKİ’nin yayımladığı güncel duyurular arasında Ankara’ya özel netleşmiş bir kura günü ve saat bilgisi bulunmuyor.

TOKİ kura tarihleri genellikle; Resmî internet sitesi ve Kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor. Ankara TOKİ kura tarihine ilişkin açıklamanın da önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.