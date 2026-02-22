Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 22 Şubat 2026 hava durumu tahmini raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Şubat Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere çok sayıda il için yağış uyarısında bulundu. Bursa, Yalova ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak beklenirken, Marmara ve Ege’de rüzgarın yer yer fırtına hızına ulaşacağı bildirildi.

Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeybatısının karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Yalova çevreleriden yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi hava durumu nasıl?

Çok bulutlu, bölge genelinin(Manisa hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay, Adana'nın doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de hava nasıl olacak?

Batı Karadeniz'de, parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de Bölgesi'nde ise parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Orta Karadenizde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava bugün nasıl?

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş çevreleri ve Van'ın kuzey ilçelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava bugün nasıl?