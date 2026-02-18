Yeni Şafak
Yozgat’ta aşırı yağış sele neden oldu

23:3618/02/2026, Çarşamba
Sarayözü Mahallesi’nden geçen dere yatağındaki su seviyesi yükseldi
Yozgat genelinde etkili olan sağanak yağış, Sarayözü Mahallesi’nden geçen dere yatağındaki su seviyesinin yükselmesine yol açtı. Yetkililer, vatandaşları riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde aşırı yağış sele neden oldu.


Yozgat genelinde etkili olan yağış Saraykent ilçesinde sele neden oldu. Gün boyu etkisini arttıran sağanak yağış Sarayözü Mahallesi’nden geçen dere yatağındaki su seviyesinin yükselmesine yol açtı. Selin en fazla etkili olduğu bölgede bulunan köprü, artan su debisine dayanamayarak çöktü. Olay sırasında köprü üzerinde araç bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Vatandaşlar uyarıldı

Saraykent Belediyesi ekipleri, su baskını yaşanan yerlerde hasar tespit çalışmalarına başladı. Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları dere yataklarından ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.


Sel nedeniyle can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.



