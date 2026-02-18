Yozgat’ta aşırı yağış sele neden oldu

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde aşırı yağış sele neden oldu.

Yozgat genelinde etkili olan yağış Saraykent ilçesinde sele neden oldu. Gün boyu etkisini arttıran sağanak yağış Sarayözü Mahallesi’nden geçen dere yatağındaki su seviyesinin yükselmesine yol açtı. Selin en fazla etkili olduğu bölgede bulunan köprü, artan su debisine dayanamayarak çöktü. Olay sırasında köprü üzerinde araç bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.