Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa'da dereler taştı: Tarım arazileri su altında kaldı

Manisa'da dereler taştı: Tarım arazileri su altında kaldı

15:5718/02/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Manisa'nın Kula ilçesinde sağanak sonrası su seviyesi yükselen dereler ve göletler, taşkına neden oldu. Taşkın nedeniyle tarım arazileri su altında kalırken, traktörü ile mahsur kalan bir kişi mahalleli tarafından kurtarıldı.

İlçede son günlerde etkili olan yağışın ardından gölet ve dere yataklarında su seviyesi yükseldi.


Meydana gelen taşkın nedeniyle Zaferiye Mahallesi Burçakovası Küme Evleri mevkisini su bastı.


Taşkın nedeniyle tarım arazileri su altında kalırken, traktörüyle mahsur kalan bir kişi mahalleli tarafından kurtarıldı.


Öte yandan sel sularından etkilenen büyükbaş hayvanlar, sahipleri tarafından güvenli alanlara götürüldü.


Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldığı bildirildi.

#Manisa
#sel
#sağanak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT benzeri emeklilikte istikamet oluştu! Bağkur prim indirimi, taşerona kadro ve kademeli emeklilik...