Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Aydın’da sel mağduru vatandaş helikopterle kurtarıldı

Aydın’da sel mağduru vatandaş helikopterle kurtarıldı

17:3318/02/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Aydın
Aydın

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Büyük Menderes Nehri’ndeki taşkınla sel sularının ortasında mahsur kalan bir vatandaş, ekiplerin havadan müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarılan şahsın yaklaşık bir haftadır bulunduğu yerde mahsur kaldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kasaplar mevkiinde hayvanlarını korumak amacıyla damda bekleyen Abdullah Öpöz, Büyük Menderes Nehri’nin su seviyesinin hızla yükselmesi ve yaşanan taşkın üzerine mahsur kaldı. Mahallede incelemelerde bulunan Bıyıklı Mahalle Muhtarı Mustafa Turgan, Öpöz’ün damda mahsur kaldığını fark etti. Durumu vakit kaybetmeden AFAD ve jandarma ekiplerine bildiren muhtarın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Karadan ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma çalışması havadan gerçekleştirildi. Olay yerine yönlendirilen Aydın Jandarma Filo Komutanlığı’na ait helikopterle bulunduğu noktadan alınan Öpöz, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevresi tamamen sularla kaplanan Öpöz’ün yardım talebinde bulunacak imkan bulamadığı ve yaklaşık bir hafta boyunca damda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.




#Aydın
#sel
#helikopter
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi hesaplama 2026