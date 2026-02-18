Aydın’da sel mağduru vatandaş helikopterle kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kasaplar mevkiinde hayvanlarını korumak amacıyla damda bekleyen Abdullah Öpöz, Büyük Menderes Nehri’nin su seviyesinin hızla yükselmesi ve yaşanan taşkın üzerine mahsur kaldı. Mahallede incelemelerde bulunan Bıyıklı Mahalle Muhtarı Mustafa Turgan, Öpöz’ün damda mahsur kaldığını fark etti. Durumu vakit kaybetmeden AFAD ve jandarma ekiplerine bildiren muhtarın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Karadan ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma çalışması havadan gerçekleştirildi. Olay yerine yönlendirilen Aydın Jandarma Filo Komutanlığı’na ait helikopterle bulunduğu noktadan alınan Öpöz, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.