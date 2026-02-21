Yeni Şafak
Dereler taştı her yer sular altında kaldı: Son yılların en yoğun yağışı ilan edildi

09:34 21/02/2026, Cumartesi
Malatya’nın Arapgir ilçesinde etkili olan sağanak ve kar yağışı, Kozluk Çayı’nın taşmasına neden oldu. Son yılların en yoğun yağışlarının görüldüğü ilçede bölge sakinleri yağışların tarım açısından bereket getirdiğini ifade etti.

Arapgir’de aralıklarla devam eden yoğun yağışlar sonrası debisi yükselen Kozluk Çayı taştı.


 Yağışların bu yıl oldukça yoğun geçtiğini belirten Ahmet Boztepe isimli vatandaş, "Bu sene bereketli bir yıl oldu. Yoğun kar ve yağmur yağışı yaşandı. Dereler taştı. İnşallah yağışlar devam eder. Çiftçilerimiz için bereketli bir dönem olur. Geçen hafta sel yaşandı şimdi su seviyesi biraz azaldı ancak yağışlar sürüyor" diye konuştu.

Son yılların en yoğun yağışlarının görüldüğü ilçede bölge sakinleri yağışların tarım açısından bereket getirdiğini ifade etti.

