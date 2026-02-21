EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON YARIŞI KIZIŞTI: En yüksek emekli banka promosyonu hangi bankada?

BANKALARIN YENİ PROMOSYON ÖDEME LİSTESİ

ZİRAAT BANKASI:12.000 liraya varan promosyona ilaveten 90.000 liraya varanavantaj sunuyor. Bu kapsamda ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara 40 bin lira 12 ay vadeli faizsiz kredi, özel mevduat faiz oranları, otomatik fatura ödemelerinde toplamda 6.000 TL iade, ücretsiz HGS etiketi, yüzde 25 indirimli kiralık kasa hizmeti sunuyor. Tüm emekli müşteriler ücretsiz havale-EFT-FAST, harcamalara özel aylık 6.000 TL'ye varan Bankkart Lira ve ATM'den ücretsiz işlem imkanlarından yararlanıyor. Mevcut emekli müşterilere yılda iki kez 25.000 liraya kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans imkanı veriliyor.