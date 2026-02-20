Yeni Şafak
Türkiye’de ikinci ara tatil tarihleri 2026: Öğrenciler ne zaman tatile çıkacak? Okullar ne zaman kapanacak? MEB ikinci ara tatil ve yaz tatili takvimi

19:5720/02/2026, Cuma
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk gelen ara tatil, hafta sonu ile birlikte toplam 9 günlük bir dinlenme süreci oluşturacak. Okullar ise 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi duyurdu. Buna göre 2. dönem ara tatil 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve veli, özellikle Ramazan Bayramı ile çakışan bu tarihlere odaklanmış durumda.

İkinci dönem ara tatil tarihleri netleşti


MEB takvimine göre öğrenciler 13 Mart 2026 Cuma günü ders bitiminde ara tatile çıkacak. Tatil süreci hafta sonlarıyla birlikte değerlendirildiğinde 9 güne ulaşacak. Ders zili ise 23 Mart 2026 Pazartesi sabahı yeniden çalacak.


2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlamıştı. Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanırken, yarıyıl tatili ise 19-30 Ocak 2026 arasında gerçekleştirilecek.

Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk geliyor


2026 yılında Ramazan Bayramı’nın arefesi 19 Mart Perşembe gününe, bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma gününe rastlıyor. Bu takvim çakışması, ara tatil süresinin hafta sonu ile birleşmesine imkân tanıyor. Böylece öğrenciler ve aileler için daha uzun bir tatil dönemi ortaya çıkmış olacak.


Ara tatil ile Ramazan Bayramı’nın aynı haftada yer alması, özellikle seyahat ve aile ziyaretleri planlayan veliler açısından önem taşıyor.

Okullar ne zaman kapanacak?


MEB tarafından açıklanan resmi takvime göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü yaz tatiline girecek. Böylece 2025-2026 eğitim öğretim yılı Haziran ayının son haftasında tamamlanmış olacak.

Ara tatil uygulaması devam edecek mi?


Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil sistemine ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü açıkladı. Veliler ve öğretmenlerden uygulamaya dair çeşitli geri bildirimler geldiğini belirten Tekin, iki yıldır analiz çalışması yürütüldüğünü ve bu yıl da sürecin izleneceğini ifade etti.


Bakanlık tarafından henüz ara tatillerin kaldırılmasına yönelik kesin bir karar açıklanmadı. Ancak yapılan değerlendirmelerin ardından uygulamanın geleceği netleşecek.

