Türkiye’de ikinci ara tatil tarihleri 2026: Öğrenciler ne zaman tatile çıkacak? Okullar ne zaman kapanacak? MEB ikinci ara tatil ve yaz tatili takvimi

Ara tatil uygulaması devam edecek mi?





Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil sistemine ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü açıkladı. Veliler ve öğretmenlerden uygulamaya dair çeşitli geri bildirimler geldiğini belirten Tekin, iki yıldır analiz çalışması yürütüldüğünü ve bu yıl da sürecin izleneceğini ifade etti.





Bakanlık tarafından henüz ara tatillerin kaldırılmasına yönelik kesin bir karar açıklanmadı. Ancak yapılan değerlendirmelerin ardından uygulamanın geleceği netleşecek.