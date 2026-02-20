Fitre ve fidye farkı nedir, 2026 yılında kim ne kadar ödeyecek? Fitre nasıl hesaplanır, asgari tutar neye göre belirlenir? Diyanet açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı için fitre miktarını 240 TL olarak duyurdu. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala “fitre ne kadar 2026” ve “fidye kaç TL” soruları netlik kazandı. Açıklamaya göre bir günlük fidye bedeli de fitre ile aynı tutarda uygulanacak.
Türkiye’de milyonlarca Müslüman’ın merakla beklediği 2026 fitre miktarı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Kurumun Din İşleri Yüksek Kurulu kararı doğrultusunda, 2026 yılı Ramazan ayından itibaren geçerli olacak fitre bedeli 240 TL olarak belirlendi. Böylece “1 günlük fitre tutarı 2026” ve “fidye ne kadar” soruları da yanıt bulmuş oldu.
Fitre ve fidye tutarı 2026
Diyanet’in kararına göre 2026 yılında kişi başı günlük fitre miktarı 240 TL olacak. Aynı tutar, oruç tutamayanlar için ödenecek bir günlük fidye bedeli olarak da esas alınacak. Ramazan ayı boyunca her gün için fidye vermesi gereken bir kişi, tutamadığı gün sayısı kadar ödeme yapacak.
Kurul açıklamasında, fitre miktarının belirlenmesinde bir kişinin günlük temel gıda ihtiyacının ölçü alındığı vurgulandı. Bu yaklaşım, hem fıtır sadakasının hem de fidyenin asgari sınırını ifade ediyor. Maddi imkânı bulunanların bu tutarın üzerinde ödeme yapabileceği de hatırlatıldı.
Fitre nedir, kimlere verilir?
Halk arasında “fitre” olarak bilinen fıtır sadakası, Ramazan ayının sonunda bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak yerine getirilen mali bir ibadet niteliği taşıyor. Dinen zengin sayılan ve Ramazan ayının sonuna erişen her Müslüman, kendisi ve küçük çocukları için fitre vermekle yükümlü kabul ediliyor.
Fitre; bakmakla yükümlü olunmayan, ihtiyaç sahibi Müslümanlara veriliyor. Anne, baba, büyükanne, büyükbaba; çocuklar ve torunlar gibi usûl ve fürûa fitre verilmesi mümkün değil. Eşler de birbirlerine fitre ya da fidye ödeyemiyor. Zengin sayılan, yani temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan kişilere de fitre verilmiyor.
Fidye hangi durumlarda ödenir?
Fidye, dinî bir yükümlülüğün yerine getirilememesi hâlinde ödenen bedel olarak tanımlanıyor. Kur’an-ı Kerim’de, oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin bir yoksulu doyuracak miktarda fidye vermesi gerektiği ifade ediliyor. Özellikle yaşlılık veya iyileşme ümidi bulunmayan hastalık sebebiyle oruç tutamayanlar, her gün için bir fidye ödemekle sorumlu tutuluyor.
Şâfiî mezhebine göre ise, Ramazan orucunun kazası geciktirilirse ek olarak fidye yükümlülüğü doğabiliyor. Ayrıca hamile veya emziren annelerin, çocuğun sağlığıyla ilgili endişe sebebiyle tutamadıkları oruçlarda hem kaza hem de fidye gerekliliği söz konusu olabiliyor.
Fitre ne zaman verilir?
Fıtır sadakasının vâcip olma zamanı Ramazan Bayramı’nın birinci günü olarak kabul ediliyor. Ancak Diyanet’e göre fitrenin bayramdan önce verilmesi daha faziletli görülüyor. Bayram namazından önce ihtiyaç sahibine ulaştırılması tavsiye edilirken, bayram sonrasına bırakılması hoş karşılanmıyor.
Fitrenin temel amacı, ihtiyaç sahiplerinin yaşadıkları toplumun hayat standardına uygun şekilde en az bir günlük gıda ihtiyacını karşılayarak bayram sevincine ortak olmalarını sağlamak olarak öne çıkıyor.
Oruç fidyesi kimlere verilebilir?
Oruç fidyesi, tıpkı fıtır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl (üst soy) ve fürûuna (alt soy) veremez. Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürû ise çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.
Yine bir kimse hanımına zekât, fitre ve fidyesini veremeyeceği gibi hanımı da kocasına bunları veremez.
Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir. (Zeylaî, Tebyîn, 1/301)