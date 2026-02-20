Fitre ve fidye farkı nedir, 2026 yılında kim ne kadar ödeyecek? Fitre nasıl hesaplanır, asgari tutar neye göre belirlenir? Diyanet açıklaması

Fitre ve fidye tutarı 2026





Diyanet’in kararına göre 2026 yılında kişi başı günlük fitre miktarı 240 TL olacak. Aynı tutar, oruç tutamayanlar için ödenecek bir günlük fidye bedeli olarak da esas alınacak. Ramazan ayı boyunca her gün için fidye vermesi gereken bir kişi, tutamadığı gün sayısı kadar ödeme yapacak.





Kurul açıklamasında, fitre miktarının belirlenmesinde bir kişinin günlük temel gıda ihtiyacının ölçü alındığı vurgulandı. Bu yaklaşım, hem fıtır sadakasının hem de fidyenin asgari sınırını ifade ediyor. Maddi imkânı bulunanların bu tutarın üzerinde ödeme yapabileceği de hatırlatıldı.