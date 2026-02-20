Ramazan'da İmsak vakti ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Diyanet açıklaması

Ramazan ayıyla birlikte Türkiye’de milyonlarca vatandaşın gündeminde aynı soru var: İmsak vakti ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı, imsak ve iftar saatlerine ilişkin yaptığı açıklamada, takvimlerde yer alan imsak vaktinin oruca başlama anını ifade ettiğini ve ezanla birlikte yeme içmenin son bulması gerektiğini hatırlattı.

İmsak vakti neyi ifade ediyor?

Diyanet’e göre imsak, oruca başlama zamanıdır. Bu vakit, gecenin sona erdiği; yatsı namazı vaktinin çıktığı ve sabah namazı vaktinin başladığı anı gösterir. Ramazan ayında sabah ezanı da bu vakitle birlikte okunur. Bu nedenle ezanın başlamasıyla birlikte yemek ve içmek bırakılmalıdır. Ancak ezan okunmaya başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında dini açıdan sakınca bulunmaz.

Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

Diyanet’in açıklamasına göre, imsak vaktinin girmesiyle oruç başlamış sayılır. Bu andan itibaren bilinçli şekilde su içmek veya yemek yemek orucu geçersiz kılar. Dolayısıyla ezan başladıktan sonra içmeye devam edilmemesi gerekir. Oruç ibadetinin geçerli olması için takvimde belirtilen saatlere riayet edilmesi esastır.

Erken iftar durumunda ne yapılmalı?

Akşam ezanının yanlışlıkla birkaç dakika erken okunması halinde, Diyanet takvimlerindeki temkin uygulamasına dikkat çekiliyor. Türkiye genelinde namaz ve iftar saatleri belirlenirken yükseklik ve mesafe farkları dikkate alınarak hesaplama yapılıyor. Eğer güneşin batma vaktinden iki-üç dakika önce iftar edilmişse, oruç geçerli kabul ediliyor. Ancak daha erken bir saatte oruç açılmışsa, bu durumda orucun kazası gerekiyor.

İmsak ve iftar Kur’an’da nasıl belirtiliyor?

Kur’an-ı Kerim’de orucun başlangıç ve bitiş vakti açık şekilde tarif edilir. Bakara Suresi 187. ayette, tan yerinin ağarmasına kadar yiyip içilebileceği, ardından akşama kadar orucun tamamlanması gerektiği bildirilir. Bu çerçevede imsak, fecr-i sadık olarak ifade edilen sabahın ilk aydınlığının ortaya çıktığı vakittir ve orucun başlangıcıdır.