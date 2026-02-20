Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre İçişleri Bakan Yardımcılığına Ali Çelik atandı. 1976 yılında Uşak’ta doğan Ali Çelik, ilköğrenimini Uşak’ta ortaöğrenimini ise Kütahya’da tamamladı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kütahya Valiliğinde göreve başladı. 10 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hakkari Valiliğine atandı. Ali Çelik, 20 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla İçişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı. İşte Ali Çelik’in hayatı ve biyografisi.
İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alınırken yerlerine, Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir'in ataması yapıldı.
Ali Çelik kimdir?
1976 yılında Uşak’ta doğan Ali Çelik, ilköğrenimini Uşak’ta ortaöğrenimini ise Kütahya’da tamamladı. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başladığı lisans eğitimini 1999 yılında bölüm birincisi olarak tamamladı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kütahya Valiliğinde göreve başladı. Yedi ay Londra’da dil eğitimi alan Çelik; Kaymakam Adaylığı süresince İyidere (Rize), Kemer (Burdur) ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Kaymakamlık görevine atanmasını müteakiben Mazgirt (Tunceli), Kiraz (İzmir), Akdağmadeni (Yozgat), Bismil (Diyarbakır) ilçelerinde görev yaptı.
06.10.2010 – 02.11.2018 tarihleri arasında Mülkiye Teftiş Kurulu emrinde Mülkiye Başmüfettişliği görevinde bulundu. 23.08.2017 – 05.11.2018 tarihleri arasında vekâleten Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 27.10.2018 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü olarak görev yaptı. 10 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya Valisi olarak görev yaptı. 10 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Hakkari Valiliği görevine 20.08.2023 tarihinde başladı. Ali Çelik, evli ve iki çocuk babasıdır.