Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (20 Şubat 2026) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (20 Şubat 2026) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları

10:3020/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Benzine indirim mi, zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları, yılın ilk günlerinde küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki 20 Şubat 2026 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? İşte ayrıntılar...

Yılın ikinci ayında brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 20 Şubat 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI

﻿﻿﻿﻿ABD ile İran arsında süren gerilim petrol fiyatlarını 72 doların üstüne çıkardı.


20 Şubat Cuma günü bugün güncel fiyatlar şöyle:


İSTANBUL ANADOLU YAKASI


Benzin: 57.00 TL

Motorin: 57.74 TL

LPG: 29.69 TL



İSTANBUL AVRUPA YAKASI


Benzin: 57.17 TL

Motorin: 57.89 TL

LPG: 30.29 TL












Ankara akaryakıt fiyatları


Benzin: 58.10 TL

Motorin: 59.02 TL

LPG: 30.17 TL









İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 58.37 TL

Motorin: 59.30 TL

LPG: 30.09 TL







BENZİN FİYATLARINDA ARTIŞ


Benzinin litre fiyatına 16 Ocak 2026 tarihinde 1,67 TL zam yapılmış, bu artışla birlikte üç büyük şehirde pompa fiyatları yaklaşık 54,75 TL ile 56,11 TL aralığına yükselmişti. Söz konusu artışın ardından litre başına 0,95 TL indirim uygulanmıştı.

Son olarak 12 Şubat Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1,55 TL tutarında yeni bir zam yapıldı.


#benzin
#motorin
#Akarkayıt
#akaryakıt fiyatları
#bezin fiyatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Çanakkale kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı