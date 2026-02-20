BENZİN FİYATLARINDA ARTIŞ





Benzinin litre fiyatına 16 Ocak 2026 tarihinde 1,67 TL zam yapılmış, bu artışla birlikte üç büyük şehirde pompa fiyatları yaklaşık 54,75 TL ile 56,11 TL aralığına yükselmişti. Söz konusu artışın ardından litre başına 0,95 TL indirim uygulanmıştı.

Son olarak 12 Şubat Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1,55 TL tutarında yeni bir zam yapıldı.



