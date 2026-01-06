Yeni Şafak
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama

08:086/01/2026, Salı
IHA
Diyarbakır merkezli Mardin, Muş, Siirt, Hakkari, Gaziantep, Niğde, İstanbul, Muğla, Kırklareli ve İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır merkezli 11 ilde yapılan "Sanal Kıskaç Operasyonunda" gözaltına alınan 17 şüphelinden 10’u tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6 aydır yürütülen planlı, projeli çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden "sıfır faizli kredi" adı altında ilanlar vermek suretiyle vatandaşları oluşturdukları phishing (oltalama) sitelerine yönlendirerek internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim yapmak suretiyle para transferi yapan, ülke geneli çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği tespit edilen, banka ve kripto para hesaplarındaki toplam işlem hacimleri 827 milyon 473 bin TL olduğu anlaşılan şüphelilerin yakalanması amacıyla;
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklandı. 6’sı hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. 1’inin işlemleri ise Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından ikmalen takip ediliyor.



#Diyarbakır
#Sanal Kıskaç Operasyonu
#Oltalama
