ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının 15'inci günü: ABD Hark Adası'nı bombaladı

Fars Haber Ajansı, ABD saldırısı sonrası İran'ın Hark Adası'nda petrol altyapısının zarar görmediğini bildirdi.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı. Fars Haber Ajansı, ABD saldırısının ardından İran’ın Hark Adası’nda 15’ten fazla patlama sesi duyulduğunu ancak petrol altyapısının zarar görmediğini bildirdi.
İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
06.29:
Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen silahlı grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerini hedef alan 8 saldırı düzenlediğini duyurdu.
05.51:
Fars Haber Ajansı, ABD saldırısının ardından İran’ın Hark Adası’nda 15’ten fazla patlama sesi duyulduğunu ancak petrol altyapısının zarar görmediğini bildirdi.
04.20:
İran ve Hizbullah’ın eş zamanlı füze ve roket saldırıları nedeniyle İsrail’in kuzeyindeki birçok kentte alarm sirenleri çaldı.
04.17:
Yemen'deki Husilerin (Ensarullah Hareketi) lideri Abdülmelik el-Husi, İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı İran'a destek verdiklerini belirterek, savaşta yaşanabilecek tüm gelişmelere hazır olduklarını açıkladı.
03.07:
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.
02.33:
ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı’na yakın bölgede peş peşe patlama sesleri duyuldu.
02.10:
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Burç Kalavay beldesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.
01.52:
Suudi Arabistan 8 insansız hava aracı (İHA) ile bir balistik füzeyi engelleyip imha ettiğini, Kuveyt bir İHA’yı düşürdüğünü, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) füze ve İHA saldırılarını engellediğini bildirirken, Bahreyn’de ise bir saatten kısa sürede iki kez hava saldırısı sirenleri çaldı.
01.50:
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Burç Kalavay beldesine düzenlediği hava saldırısında 12 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
01.36:
İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta ve güney kesimlerinde sirenler çaldı.
01.29:
Katar İçişleri Bakanlığı, "kamu güvenliği riski nedeniyle" bazı bölgelerin geçici olarak tahliye edildiğini açıkladı.
01.19:
İran medyası: ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Tahran, Tebriz ve Kum kentlerinde patlama sesleri duyuldu.
01.11:
Katar İçişleri Bakanlığı, "kamu güvenliği riski nedeniyle" bazı bölgelerin geçici olarak tahliye edildiğini açıkladı.
